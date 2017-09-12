В Коласовском театре - новый худрук, поклонник творчества Короткевича

Михаил Краснобаев стал художественным руководителем Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа, сообщили TUT.BY в учреждении культуры.



Михаил Краснобаев. Фото: kolastheatre.by

До этого Краснобаев был режиссером витебского драмтеатра. Решение о его назначении художественным руководителем приняли 13 сентября на общем собрании коллектива. На нем присутствовали министр культуры Борис Светлов и заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома Лариса Оленская.

Михаил Краснобаев работает с Коласовском театре 32 года. После окончания театрального факультета Белорусского государственного театрально-художественного института его зачислили в труппу артистом.

В начале 2000-х прошел режиссерскую подготовку в Москве, учился у народного артиста России, профессора Петра Фоменко. В 2004-м перешел на должность режиссера-постановщика.

Особое место в творческом активе Краснобаева занимают постановки по произведениям Владимира Короткевича — его любимого автора. Среди наиболее значимых работ — спектакли «Леониды не вернутся на Землю» по роману «Нельзя забыть» и «Христос приземлился в Гродно».



Сейчас режиссер работает над восстановлением спектакля «Перебор» по пьесе Херберта Бергера, приступает к постановке пьесы Максима Горького «Последние» (премьера ожидается в ноябре).



Михаил Краснобаев награжден почетным знаком Министерства культуры «За вклад в развитие культуры Беларуси» (2015 год), званием «Человек года Витебщины» (2016).

Подробнее о творчестве нового худрука читайте здесь . О том, что готовит Коласовский театр в новом сезоне, — по этой ссылке .