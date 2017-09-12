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В Коласовском театре - новый худрук, поклонник творчества Короткевича

13.09.2017 14:50 — Новости Культуры | Tut.by  
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Михаил Краснобаев стал художественным руководителем Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа, сообщили TUT.BY в учреждении культуры.


Михаил Краснобаев. Фото: kolastheatre.by

До этого Краснобаев был режиссером витебского драмтеатра. Решение о его назначении художественным руководителем приняли 13 сентября на общем собрании коллектива. На нем присутствовали министр культуры Борис Светлов и заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома Лариса Оленская.

Михаил Краснобаев работает с Коласовском театре 32 года. После окончания театрального факультета Белорусского государственного театрально-художественного института его зачислили в труппу артистом.

В начале 2000-х прошел режиссерскую подготовку в Москве, учился у народного артиста России, профессора Петра Фоменко. В 2004-м перешел на должность режиссера-постановщика.

Особое место в творческом активе Краснобаева занимают постановки по произведениям Владимира Короткевича — его любимого автора. Среди наиболее значимых работ — спектакли «Леониды не вернутся на Землю» по роману «Нельзя забыть» и «Христос приземлился в Гродно».

Сейчас режиссер работает над восстановлением спектакля «Перебор» по пьесе Херберта Бергера, приступает к постановке пьесы Максима Горького «Последние» (премьера ожидается в ноябре).

Михаил Краснобаев награжден почетным знаком Министерства культуры «За вклад в развитие культуры Беларуси» (2015 год), званием «Человек года Витебщины» (2016).

Подробнее о творчестве нового худрука читайте здесь. О том, что готовит Коласовский театр в новом сезоне, — по этой ссылке.

 
Теги: Гродно
 
 
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Особое место в творческом активе Михаила Краснобаева занимают постановки по произведениям Владимира Короткевича - его любимого автора.

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