ГОМЕЛЬ, 28 октября – Sputnik. За полчаса до сеанса в кассах кинотеатра имени Калинина возникла очередь. Сомневавшимся до последнего "идти или не идти" достались места по краям зала и на галерке.



© Sputnik / Мария Амелина Первый вечерний сеанс "Матильды" собрал разношерстную публику

"Да какая разница, с какой точки смотреть на экран. Главное – что покажут", – успокаивали друг друга счастливые обладатели билетов и спешили закупиться попкорном. Хрустящую сладость насыпали в бумажные ведра с принтом польской актрисы Михалины Ольшанской, исполнившей главную роль.

"Заказали 950 ведер с балериной. До 8 ноября должно хватить. Если нет, используем стратегический запас с человеком-пауком. Этот парень нас всегда выручает", – объяснили тонкости маркетинга продавцы попкорна.



© Sputnik / Мария Амелина В Гомеле презентация самого обсуждаемого фильма 2017 года получилась подчеркнуто аристократичной

Чтобы пропитаться атмосферой мелодрамы, в фойе кинотеатра создали несколько романтических фотозон. Для этого нашли карету в натуральную величину, из чьей-то спальни позаимствовали столик с фарфоровыми ангелами. Однако основной удар по части селфи взяли на себя юные балерины. На фоне "белых лебедей" фотографировались не только поклонники Макса Коржа, но и дамы в строгих пальто.



© Sputnik / Мария Амелина Анна Борщова восемь лет занимается в детской хореографической школе искусств, на премьере "Матильды" впервые выступила сольно

Среди настроенных окунуться в пучину страстей самыми юными оказались Никита и Евгения. Он студент, она уже работает.

"Много шума вокруг фильма, особенно в России, так что мы жертвы пиара. Как, говорите, зовут режиссера? Нет, раньше его фильмов точно не смотрели", – призналась 21-летняя Евгения.



© Sputnik / Мария Амелина Возрастное ограничение на скандальный фильм "16+"

"В кино меня затащила Женя. У нее были пригласительные, поэтому мы здесь", – поделился своей версией 19-летний студент.

Михаил пригласил на премьеру свою взрослую дочь Ольгу.



© Sputnik / Мария Амелина На премьеру гомельчане пришли семьями

"Слышал об этом фильме много как негативных, так и положительных отзывов. Хочу составить собственное мнение. Интернет гудит, особенно мадам Поклонская. Поэтому мне очень интересно, что покажут на большом экране", – загадочно улыбнулся Михаил.

"Я ничего особенного от фильма не жду. Просто составила компанию отцу", – объяснила свое присутствие на премьере Ольга.



© Sputnik / Мария Амелина Фотожурналист Сергей Холодилин ждал с весны выхода "Матильды" в прокат

Известный в Гомеле фотожурналист Сергей Холодилин попросил не называть его жертвой пиара.

"Собирался пойти на "Матильду" еще задолго до всей этой шумихи. Желание не пропало. Хочу выяснить, насколько киноистория соответствует действительности. Кстати, вы в курсе, что из-за "Матильды" выросли продажи литературы о жизни Николая II? Только за это режиссеру можно поставить жирный плюс", – высказался журналист.

Напомним, Учитель рискнул рассказать с экранов о тайной любви наследника российского престола Николая Романова и балерины императорского театра Матильды Кшесинской. До выхода в прокат картина стала предметом общественного конфликта. Специальная комиссия при Министерстве культуры фильм одобрила, признав, что в нем есть художественный вымысел, но нет крамолы.

Мнения кинокритиков разделились. Одни назвали "Матильду" обычной костюмной мелодрамой, другие увидели в ней сказку о любви принца к безродной красавице. Единого мнения о фильме не сложилось и у гомельских зрителей, которые, судя по тишине в зале, следили за сюжетом очень внимательно.



© Sputnik / Мария Амелина 27-летней Александре фильм абсолютно не понравился

"Я в шоке. Столько шума, а на выходе – пшик. Фильм не оправдал моих ожиданий. В мелочах много неточностей, игра главных героев далека от идеальной. Очень помпезно передана эпоха. Чувствуется, что старались снять красиво и дорого, и очень увлеклись. Особенно декораторы переборщили с цветами", – расстроилась Александра.

Конфетно-букетного в "Матильде" действительно вдоволь. Редкий кадр обходится без цветов.



© Sputnik / Мария Амелина У 23-летней Виктории фильм оставил двоякое послевкусие

"С одной стороны, понравилось. Хочу похвалить оператора. Детали проработаны очень красиво. Как всегда великолепен Евгений Миронов, сыгравший комического учителя танцев. В то же время много вопросов вызвал сюжет. По-моему, мы имеем дело с обычной love story. Главный герой своей неловкостью к середине фильма начал раздражать. Не знает, как вести себя ни с женщинами, ни с врагами. Вряд ли так было на самом деле», – засомневалась Виктория.

У гомельчан есть в запасе две недели, чтобы составить о картине собственное мнение и понять, скандал вокруг "Матильды" – чистой воды недоразумение или определенное высказывание к столетию Октябрьской революции.