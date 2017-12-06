В декабре 2017 года пользователи Reddit обратили внимание на необычный товар на Amazon: складной швейцарский армейский нож Wenger 16 999. Он отличается от аналогов своими размерами и функциональностью: нож весит три килограмма и содержит 87 инструментов, которые могут выполнить 141 функцию. Раньше цена товара составляла 1,5 тысячи долларов, но сейчас он стоит на Amazon 9 тысяч долларов плюс 5 долларов за доставку.



«Карманный» нож с 87 инструментами

Среди «лезвий» ножа: щипцы, шило, плоскогубцы, пилка для ногтей, множество ключей и отверток, а также зубочистка. Однако комментаторов Reddit в первую очередь заинтересовали 600 обзоров товара, написанных с 2013 года. Пользователи в шутку хвалили нож и отмечали его чрезмерную функциональность.

Я пытался подстричь ногти, но в процессе случайно починил небольшой двигатель неподалеку от себя. Это было приятно.

Случайно оставил нож в бардачке своего пикапа. Нож каким-то чудом ночью завёл машину и приехал с проститутками и холодильником, набитым пивом.

Написал этот обзор с помощью клавиатуры в ноже. У меня все.

Подобные шутки также появились в разделе вопросов и ответов по поводу товаров.

— Где [музыкальный инструмент] флюгельгорн?

— Между межпространственным двигателем и устройством для приготовления крем-брюле.

Некоторые «покупатели» пожаловались, что чрезмерная функциональность ножа иногда приводит к неудобствам: например, он может превратиться в Терминатора и отправиться искать Сару Коннор.

Я забыл нож в своих специальных швейцарских армейских шортах, и моя жена закинула их в стиральную машину. В итоге нож разобрал стиральную машину.

Нож спросил у меня, знаю ли я Сару Коннор. Когда я ответил «нет», он вышел через входную дверь. Повезло, что остался в живых.

Мне подарили этот нож на 18-летие. От прикосновения к нему у меня выросли усы и появилось желание стать морпехом. Мама упала в обморок, а отец рассмеялся и протянул мне пиво. Я родилась девушкой. Минус две звезды, потому что до этого у меня была красивая грудь.

Во время отпуска нож застрял в камне. Когда я вынул его из камня — оказалось, что это сделало меня королем Швейцарии. Между прочим, это большая ответственность.

Положил нож в багаж при регистрации. Незадолго до вылета меня сняла с рейса Служба транспортной безопасности, ФБР, ЦРУ, полиция Лос-Анджелеса и поп-группа NSYNC. Оказалось, что в одном из отделений ножа была мини-граната. Пишу из секретной тюрьмы: не знаю, смогу ли я выбраться отсюда живым. Мама, я люблю тебя.

Некоторые авторы обзоров и вовсе ставили товару одну звезду из пяти.

Это могла бы быть прекрасная покупка, но я не нашел отдельного ножа для бананов — для меня это была решающая функция. Вернул сегодня.

Я ушла от мужа, когда узнала, сколько он потратил на это. Плохое решение. Нож представлял его на заседаниях по разводу. Теперь я плачу 10 тысяч долларов алиментов.

Ни за что не куплю модель 16 999. Лучше подожду Рождества, когда появится 17 000. Если до этого не выпустят 16999S.

Что не удивительно: при всей универсальности у него нет некоторых жизненно важных функций.

Сильно разочарован — у ножа нет даже луча смерти.