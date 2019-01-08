ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

63-летняя врач из Ганцевичей впервые в жизни прыгнула с парашютом ради победы в фотоконкурсе

09.01.2019 07:56 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

63-летняя врач-акушер гинекологического отделения Ганцевичской центральной районной больницы Татьяна Буйнич впервые в жизни прыгнула с парашютом ради победы в фотоконкурсе.


Фото: Татьяна Буйнич

Видео первого прыжка мамы разместила в YouTube ее дочь. В описании к ролику указано, что Татьяна Васильевна прыгала с высоты 4000 метров.

Видео: Авто Студент

Полет и приземления прошли успешно. Фотографию прыжка Татьяна Васильевна отправила на конкурс «Мой лучший день 2018», который организовал информационный портал о здоровье. Сейчас на сайте идет голосование — и пока фотография Татьяны Васильевны в лидерах.

В ролике Татьяна Васильевна рассказала, что помимо прыжка с парашютом у нее есть еще одна мечта — сдать на высшую врачебную категорию.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врач-гинеколог из Ганцевичей прыгнула с парашютом с высоты 4 тысячи метров.
 
Новости дня
Новости культуры
 
Непривычно и дорого. В Париже закрывается единственный нудистский ресторан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.01.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика