63-летняя врач из Ганцевичей впервые в жизни прыгнула с парашютом ради победы в фотоконкурсе

63-летняя врач-акушер гинекологического отделения Ганцевичской центральной районной больницы Татьяна Буйнич впервые в жизни прыгнула с парашютом ради победы в фотоконкурсе.



Фото: Татьяна Буйнич

Видео первого прыжка мамы разместила в YouTube ее дочь. В описании к ролику указано, что Татьяна Васильевна прыгала с высоты 4000 метров.

Видео: Авто Студент

Полет и приземления прошли успешно. Фотографию прыжка Татьяна Васильевна отправила на конкурс «Мой лучший день 2018», который организовал информационный портал о здоровье. Сейчас на сайте идет голосование — и пока фотография Татьяны Васильевны в лидерах.

В ролике Татьяна Васильевна рассказала, что помимо прыжка с парашютом у нее есть еще одна мечта — сдать на высшую врачебную категорию.