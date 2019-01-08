|
63-летняя врач из Ганцевичей впервые в жизни прыгнула с парашютом ради победы в фотоконкурсе
09.01.2019 07:56 — Новости Культуры | Tut.by
63-летняя врач-акушер гинекологического отделения Ганцевичской центральной районной больницы Татьяна Буйнич впервые в жизни прыгнула с парашютом ради победы в фотоконкурсе.
Видео первого прыжка мамы разместила в YouTube ее дочь. В описании к ролику указано, что Татьяна Васильевна прыгала с высоты 4000 метров.
Видео:
Полет и приземления прошли успешно. Фотографию прыжка Татьяна Васильевна отправила на конкурс «Мой лучший день 2018», который организовал информационный портал о здоровье. Сейчас на сайте
В ролике Татьяна Васильевна рассказала, что помимо прыжка с парашютом у нее есть еще одна мечта — сдать на высшую врачебную категорию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врач-гинеколог из Ганцевичей прыгнула с парашютом с высоты 4 тысячи метров.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)