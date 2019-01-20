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Директор начальной школы в Китае решил бороться танцами с избыточным весом учеников
21.01.2019 08:04 — Новости Культуры | Tut.by
Директор начальной школы Чжан Пэнфэй в провинции Шаньси в Китае отказался от программы ежедневных упражнений и вместо этого танцует с учениками, пишет издание
Ддиректор был обеспокоен малоподвижностью учеников и излишним весом некоторых подопечных. В конце концов Пэнфэй решил бороться с детским ожирением и пристрастием к сидячему образу жизни с помощью ежедневных танцев на переменах.
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Директор начальной школы Чжан Пэнфэй в провинции Шаньси в Китае отказался от программы ежедневных упражнений и вместо этого танцует с учениками.
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