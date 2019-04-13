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Могилевский фотограф победил в конкурсе журнала Nature

13.04.2019 22:14 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Михаил Копычко из Могилева стал победителем фотоконкурса Scientist At Work («Ученый за работой»), который в этом году в третий раз проводил один из самых авторитетных научных журналов мира Nature, сообщает издание «Белорусы и мир».


Фотография-победитель конкурса Scientist At Work. Автор: Михаил Копычко

Могилевчанин выслал на суд жюри фотографию, сделанную в своем городе ночью 18 июля 2013 года. На ней изображен биолог из МГУ имени Кулешова, который снимает на камеру тысячи поденок, умирающих на горячем асфальте улицы Челюскинцев.

Тот день был теплым и безветренным — идеальным для размножения над Днепром этих крылатых насекомых-однодневок. Однако после захода солнца многие из них, видимо, ошибались и принимали за реку темную извилистую дорогу, идущую вдоль нее.

По словам Копычко, увидев нарушенную траекторию движения поденок, жители связались с университетом. «Огни ночного города дезориентировали насекомых, которые улетели от реки и не смогли поместить будущее потомство в воду», — пояснил фотограф.

В этом году конкурс Scientist At Work получил около 370 заявок. Художественные редакторы Nature отобрали победителя, отметив также ряд других работ. Могилевчанин получит бесплатную годовую подписку на этот журнал и небольшой денежный приз.

 
Теги: Могилев
 
 
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Могилевчанин выслал на суд жюри фотографию, сделанную в своем городе ночью 18 июля 2013 года. На ней изображен биолог из МГУ имени Кулешова, который снимает на камеру...
 
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