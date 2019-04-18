Камнепад на горной дороге в Тайване снял видеорегистратор: огромный валун чуть не раздавил авто

Источник материала: Tut.by

В четверг в Тайване произошло землетрясение, из-за которого в горных районах страны случались обвалы. На одной из дорог огромный валун упал на дорогу прямо перед капотом автомобиля. Водителя спасло лишь то, что он на мгновение снизил скорость, когда почувствовал тряску. Инцидент записал видеорегистратор.