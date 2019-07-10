ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Славянский базар" сегодня торжественно открывается в Витебске

11.07.2019 07:21 — Новости Культуры | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

"Славянский базар" сегодня торжественно открывается в Витебске

11 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" состоится сегодня в Летнем амфитеатре, сообщает БЕЛТА.

Старту форума сопутствует целый церемониал - парад участниц международного фестиваля-конкурса барабанщиц и мажореток, которые пройдут от площади Свободы до площади Победы, где в полдень стартует и само состязание. Умельцы иного плана - мастера народных художественных ремесел по вытинанке из разных стран - будут вырезать свои "Ажурныя мары" на ул. Пушкина.

Днем загорится новая звезда на Площади лауреатов возле Летнего амфитеатра - здесь получит именную прописку обладатель специальной награды Президента Республики Беларусь "Через искусство - к миру и взаимопониманию" Таисия Повалий.

Наконец, будет раскрыта интрига XVII Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2018": гала-концерт и награждение победителей пройдут в концертном зале "Витебск" в 17.00. А вечером обладатель Гран-при среди прочих выйдет на сцену Летнего амфитеатра на торжественном концерте открытия форума в 20.30. В программе - самые любимые артисты, давние друзья форума и новые лица: Валерий Леонтьев, Тамара Гвердцители, Стас Михайлов, Варвара, Татьяна Буланова, Александр Панайотов; Анатолий Ярмоленко и ансамбль "Сябры", Ядвига Поплавская, Руслан Алехно, ансамбль "Песняры", Президентский оркестр Беларуси, Государственный академический ансамбль танца Беларуси; Алессандро Сафина, Таисия Повалий, Боссон и многие другие.

Аншлаги ожидаются и на других площадках форума. В областной филармонии свой "Фестиваль без границ" - гостья из Латвии Илона Багеле представит программу "Cantando y amando" ("Пою и люблю"). На сцене Национального академического драмтеатра представят всем известную классику - комедию "Ревизор". А галерея Коласовского театра в этот день превратится в выставочный зал для работ из фондов Гродненского государственного историко-археологического музея "Петр Шумов. Возвращение домой".

Цикл выставочных мероприятий продолжат и другие: в краеведческом музее презентуют выставку "Белорусские музыкальные инструменты", а в музее истории частного коллекционирования - реконструкции старинных гравюр "Библия для народа".

Белорусский театр "Лялька" покажет хэппенинг для детей и взрослых "Приручить дракона" и интерпретацию древнегреческих мифов "Сестры Грайи". И праздник в полном объеме придет на фестивальные улицы: первые мероприятия IV Феста уличного искусства "На семи ветрах" - выступления танцоров, музыкантов, кавер-бэндов, художников, перформеров, театральных актеров, огненный спектакль и многое другое - пройдут на территориях у Пушкинского моста и на соседней площади, на ул. Толстого, возле Центра современного искусства, в парке Фрунзе. Именно к нему из сквера Маяковского ближе к полуночи протянется карнавал участников феста "Увертюра Промо Ветра" под зажигательные ритмы самба.

В этом году гораздо больше, чем обычно, будет задействована площадь Победы. В день открытия "Славянского базара" здесь будет особенно шумно и празднично. Эстафету барабанщиц и мажореток подхватят к вечеру шоу-группа "Маракасы", затем вокально-танцевальное шоу "На грани" представит шоу-балет "Феерия", выступят и другие артисты.

XXVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходит с 11 по 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы 16-17 июля. Основными событиями фестиваля станут XXVIII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" и XVII Международный детский музыкальный конкурс "Витебск-2019".-0-

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 156
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" состоится сегодня в Летнем амфитеатре,...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Первый выход на публику: папарацци сфотографировали Меган Маркл с маленьким Арчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика