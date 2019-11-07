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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Считанные часы остаются до начала церемонии закрытия кинофестиваля "Лістапад" Лучшие картины по версии "Лістапада" узнаем уже сегодня. Считанные часы остаются до начала церемонии закрытия кинофестиваля в кинотеатре "Москва". Традиционно все...

Лучшие картины по версии "Лістапада" узнаем уже сегодня. Считанные часы остаются до начала церемонии закрытия кинофестиваля в кинотеатре "Москва". Традиционно все режиссеры, актеры и продюсеры увидят и фильм-закрытие. Какими будут финальные титры нынешнего форума, и кто получит бронзу от зрителей?