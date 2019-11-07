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Считанные часы остаются до начала церемонии закрытия кинофестиваля "Лістапад"

08.11.2019 15:19 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Лучшие картины по версии "Лістапада" узнаем уже сегодня. Считанные часы остаются до начала церемонии закрытия кинофестиваля в кинотеатре "Москва". Традиционно все режиссеры, актеры и продюсеры увидят и фильм-закрытие. Какими будут финальные титры нынешнего форума, и кто получит бронзу от зрителей?
 
 
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Лучшие картины по версии "Лістапада" узнаем уже сегодня. Считанные часы остаются до начала церемонии закрытия кинофестиваля в кинотеатре "Москва". Традиционно все...
 
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