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Считанные часы остаются до начала церемонии закрытия кинофестиваля "Лістапад"
08.11.2019 15:19 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTЛучшие картины по версии "Лістапада" узнаем уже сегодня. Считанные часы остаются до начала церемонии закрытия кинофестиваля в кинотеатре "Москва". Традиционно все режиссеры, актеры и продюсеры увидят и фильм-закрытие. Какими будут финальные титры нынешнего форума, и кто получит бронзу от зрителей?
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Лучшие картины по версии "Лістапада" узнаем уже сегодня. Считанные часы остаются до начала церемонии закрытия кинофестиваля в кинотеатре "Москва". Традиционно все...
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