|
Лукашенко не примет участие в саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге
25.12.2016 20:01 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко не планирует принимать участие в саммитах Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) в понедельник, 26 декабря, в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает
На саммите Евразийского экономического союза планировалось одобрить общий для пяти стран-участниц таможенный кодекс. В ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Россия, Казахстан и Кыргызстан. На саммите ОДКБ лидеры указанных пяти стран и Таджикистана собирались обсудить вопрос назначения нового генсека, о чем договорились еще в октябре. К повестке саммитов решение президента Беларуси отношения не имеет, говорит один из собеседников РБК.
В пресс-службе президента Беларуси в воскресенье на звонки не отвечали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на запрос РБК также не ответил. TUT.BY также не смог дозвониться до пресс-секретаря президента Беларуси Натальи Эйсмонт.
Напомним, у Беларуси и России в последнее время накопилось немало спорных вопросов. Так, уже не один месяц длится нефтегазовый конфликт, который начался из-за мирового падения цен на энергоносители. Беларусь посчитала, что справедливой ценой на российский газ является 73 доллара за 1 тыс. кубометров. Россия с этим не соглашалась, ссылаясь на действующий в 2015—2016 гг. контракт. Сейчас цена на газ для Беларуси составляет 132 доллара за 1000 кубометров. Долг Беларуси перед Россией за газ составляет около 300 млн долларов. Ранее Беларусь внесла
Не все гладко и с поставками нашей продукции на российский рынок. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт
22 декабря МИД Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К повестке саммитов решение президента Беларуси отношение не имеет, говорит один из собеседников РБК.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии