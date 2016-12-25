Президент Беларуси Александр Лукашенко не планирует принимать участие в саммитах Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) в понедельник, 26 декабря, в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РБК со ссылкой на трех человек, знакомых с организацией саммитов.



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На саммите Евразийского экономического союза планировалось одобрить общий для пяти стран-участниц таможенный кодекс. В ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Россия, Казахстан и Кыргызстан. На саммите ОДКБ лидеры указанных пяти стран и Таджикистана собирались обсудить вопрос назначения нового генсека, о чем договорились еще в октябре. К повестке саммитов решение президента Беларуси отношения не имеет, говорит один из собеседников РБК.

В пресс-службе президента Беларуси в воскресенье на звонки не отвечали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на запрос РБК также не ответил. TUT.BY также не смог дозвониться до пресс-секретаря президента Беларуси Натальи Эйсмонт.

Напомним, у Беларуси и России в последнее время накопилось немало спорных вопросов. Так, уже не один месяц длится нефтегазовый конфликт, который начался из-за мирового падения цен на энергоносители. Беларусь посчитала, что справедливой ценой на российский газ является 73 доллара за 1 тыс. кубометров. Россия с этим не соглашалась, ссылаясь на действующий в 2015—2016 гг. контракт. Сейчас цена на газ для Беларуси составляет 132 доллара за 1000 кубометров. Долг Беларуси перед Россией за газ составляет около 300 млн долларов. Ранее Беларусь внесла авансовый платеж за голубое топливо (сумма не называлась), однако Россия вернула его, заявив, что ждет погашения долга. С газовым вопросом увязано и сокращение поставок нефти в Беларусь в третьем квартале 2016 года на 2,25 млн тонн нефти.

Не все гладко и с поставками нашей продукции на российский рынок. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт высказал претензии о том, что страна активно пользуется ситуацией, когда российский рынок закрыли для поставок из ЕС, Украины, и ведет себя при этом недобросовестно. Озвученные им претензии касались не только реэкспорта санкционной продукции, но и качества белорусского молока. Президент Беларуси Александр Лукашенко резко раскритиковал главу российского ведомства, а правительство упрекнул, что оно хранит молчание в ответ на несправедливые обвинения. Позже по этому вопросу высказались белорусские чиновники и пресса.

22 декабря МИД Беларуси вызвал советника-посланника посольства России в Беларуси Вадима Гусева. МИД выразил протест в связи с высказываниями директора Федерального государственного научного бюджетного учреждения «Российский институт стратегических исследований» Леонида Решетникова, в которых он заявил, что белорусскому языку 90 лет, а Беларусь — «историческая часть великой России».