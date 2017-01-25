Минск, 26 января. В экономике Беларуси в декабре 2016 года было занято 4 млн 381,3 тыс. человек, сообщил Национальный статистический комитет. В декабре 2015 года — 4 млн. 470 тыс. человек. Таком образом за год занятых стало меньше на 88,7 тыс.

Численность зарегистрированных безработных на конец 2016 года составила 35,3 тыс. человек (на конец 2015-го — 24,22 тыс.). Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,8% экономически активного населения (0,5%).

Александр Лукашенко в ежегодном послании к народу и парламенту 21 апреля 2016 года заявил о необходимости "обратить внимание на эффективную занятость людей, и здесь не обойтись без оптимизации численности работников". "На каждое сокращенное место должно быть создано новое, высокопроизводительное, — сказал он. — Если вдруг на МАЗе, БелАЗе происходит оптимизация и освобождается энное количество работников, этих людей должны перевести за руку через дорогу и трудоустроить на новом рабочем месте, а не выкидывать на улицу. Спрос за это будет в этом году жестокий".



Лукашенко напомнил о задании правительству и председателям облисполкомов создать в 2016 году 50 тыс. новых рабочих мест: "Это минимальное требование. Всего лишь 50 тыс., даже не 100 тыс. и не миллион рабочих мест. А чтобы создать миллион рабочих мест, надо иметь миллиард! Мы реалисты, стоим на земле: нам надо 50 тыс. рабочих мест. Каждому задание доведено, выполняйте". При этом он предупредил, что "места создаются не для отчетов, а для конкретных людей, которые живут на земле".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За год численность занятых в экономике Беларуси сократилась почти на 90 тыс. человек Минск, 26 января. В экономике Беларуси в декабре 2016 года было занято 4 млн 381,3 тыс. человек, сообщил Национальный статистический комитет. В декабре 2015 года — 4 млн. 470...

Марина Носова, БелаПАН.