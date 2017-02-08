В своей научной работе Антон выбрал взрослых испытуемых обоих полов, у которых нет соматических и психических патологий. В научном эксперименте учувствовали 30 молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Им было продемонстрировано семь разных архитектурных стилей: деревянное зодчество, готика, хайтек, минимализм, неоклассицизм, постмодернизм и спальные районы.

Не секрет, что неправильно спланированный дом, интерьер, который не нравится, может вызвать депрессию, ряд физических заболеваний. Вопрос серьезный. Для своей работы мы показывали испытуемым определенные картинки архитектурных стилей, делали опрос, до и после эксперимента измеряли пульс, давление, чтобы понять, как на них влияет то или иное изображение.

— Еще в студенчестве я задумался, как архитектура влияет на человека, почему мы выбираем те или иные стили зданий, интерьера. Почему дом в одном стиле стоит дешево, а такой же по площади, но в другом стиле, намного дороже. Почему людям больше нравятся квартиры на высоком этаже с хорошим видом, чем «однушка» на первом этаже «панельки»? Задавшись всеми этими вопросами, я поставил это на научные рельсы и написал работу «Типы ответной реакции вегетативной нервной системы и нейрофизиологических параметров на визуальное восприятие архитектурных стилей». Работа создавалась при сотрудничестве с медицинским университетом.

— Например, по ассоциативному состоянию у 80% опрошенных готика вызывала чувство свежести, прохлады, сказочности, умиротворения и величия. Остальные 20% чувствовали угнетение, угрозу и строгость, глядя на здания в готическом стиле. У большинства испытуемых настроение и память заметно улучшались. При измерении пульса стало очевидно, что этот стиль успокаивает.

Деревянное зодчество — дома из деревянных брусов. Изображения с ними ассоциируются у 96,7% опрошенных с отдыхом, уютом, радостью, спокойствием. Только 3,3% ответили, что такая архитектура их угнетает и давит на них. Кардиоритм большинства людей оставался спокойным, давление было в норме.

Неоклассицизм вызывал у опрошенных больше позитивных эмоций: величие, красота, сила, высокая гармония, собранность и изящество. У 13,3% людей такой стиль ассоциировался с обыденностью, отчуждением, неуютом. При просмотре этого стиля физические показатели людей сохранялись в пределах нормы.

Хайтек, кстати, положительные эмоции вызвал у меньшего количества опрошенных. Только 36,7% из них, глядя на хайтек, говорили, что это стиль будущего, который ассоциируется у них с приятной свежестью. 63,3% опрошенных говорили, что это мертвый, злой и холодный стиль, неестественный. У многих опрошенных по физическим показателям заметно портилось настроение.

Минимализм. Опять же, только у 30% людей этот стиль вызывает чувство уюта, спокойствия и чистоты. Большинство же мнений о минимализме следующее: пустота, холод, равнодушие и угнетение. Опять же, динамика фона настроения менялась в худшую сторону.

Только у 36% опрошенных постмодернизм ассоциировался с чем-то интересным, уютным и спокойным. Большинство же людей сошлись во мнении, что это пустой, скучный, сухой, холодный стиль, который ассоциируется с грубостью, отчужденностью и пустотой в душе.

Последний архитектурный стиль, который участвовал в научной работе, это спальные районы . Как вы могли догадаться, практически у всех опрошенных этот стиль вызвал чувства обыденности, повседневности, скуки, а также ассоциировался с безысходностью, холодом, серостью, угнетением. Настроение у всех респондентов портилось очень сильно по всем физическим показателям.

— Из нашего анализа можно сделать вывод, что модные стили подходят далеко не всем людям. Мы установили наличие зависимости между восприятием архитектурных стилей и изменением вегетативных, нейрофизиологических и эмоционально-мнестических параметров.

Неоклассицизм — это наш исторический центр, например, — успокаивает людей, как и деревянное зодчество. Архитектура спальных районов не только портит внешний вид города, но и плохо влияет на людей. Она провоцирует депрессию, преступность. Ущерб, который наносит такая архитектура, несопоставим с экономией на «квадрате».

Для повышения фона настроения и воображения хорошо подходит стиль деревянное зодчество. Например, минимализм негативно влияет на эмоционально-волевую сферу. Нужно понимать, что не все архитектурные стили — международные. Многие из них модные, но нам не подходят. Нам стоит брать за основу классику, деревянное зодчество, и из них уже создавать что-то новое. Просто копировать минимализм неправильно, а вот взять его за основу и изменить под наши реалии — хороший подход.

Мы не могли не спросить архитектора о некоторых зданиях Минска: как они влияют на нас? Если со спальными районами все понятно, то для того, чтобы успокоиться, идеально подойдет Старый город. Если вы хотите почувствовать величие, мощь — прогуляйтесь рядом с RoyalPlaza, GalleriaMinskили зданием «Банка развития».

— Из зданий, которые оказывают негативное влияние, я бы выделил Национальную библиотеку, а также Дворец Республики. Библиотека, хоть и имеет необычную форму, чем делает вызов, смотрится слишком громоздко. Ее могло бы спасти хорошее остекление, но, что имеем. Дворец Республики вообще не вписывается в существующий контекст, не интегрируется с пространством.

Из современных зданий я бы еще выделил торговый центр Galileo. Внутри здание сделано очень хорошо, снаружи смотрится не так сильно. Я бы сделал на нем больше членений, например.

Наши «Ворота в город» воспринимаются людьми очень позитивно, торжественно. Они мастерски были запроектированы еще в советское время и построены просто шикарно. По восприятию они приглашают пройти, говорят, что у нас все спокойно, но в тоже время придают этому моменту чувство торжественности.

«Кемпински» имеет слишком простую и громоздкую форму. Он слишком давит, поэтому воспринимается людьми негативно, как крепость, которая что-то защищает. На этом месте лучше бы смотрелось более легкое здание, которое бы люди воспринимали более положительно.

Фото:просторы интернета