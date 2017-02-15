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Минсельхозпрод: мы не находимся в "контрах" с Россельхознадзором

16.02.2017 11:11 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 фев — Sputnik. В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси призывают не политизировать отношения между ветеринарным и фитосанитарными службами двух стран и просят дать экспертам спокойно разобраться со всеми противоречиями на профессиональном уровне.

"Мы не находимся в контрах с Россельхознадзором. Прошу вас не политизировать этот вопрос, без лишней шумихи в спокойной обстановке мы разберемся", — заявил журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов.

Он подчеркнул, что в ведомстве не могут оценить потери для Беларуси от ограничения Россельхознадзором поставок белорусского продовольствия, но подчеркнул, что вся эта продукция затем уходит на другие рынки.

Как ранее сообщал Sputnik, в минувшем году Россельхознадзор неоднократно ограничивал поставки в РФ белорусской мясной и молочной продукции, а также вводил ограничения на поставки через Беларусь растениеводческой продукции происхождением из третьих стран. Эта ситуация вызвала резкую критику со стороны президента страны Александра Лукашенко, который во время "Большого разговора с президентом" заявил о личной заинтересованности в недопуске белорусской продукции на российский рынок со стороны главы Россельхознадзора Сергея Данкверта и потребовал возбудить в отношении него уголовное дело.

 
Теги: Минск
 
 
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В министерстве просят дать экспертам спокойно разобраться со всеми противоречиями на профессиональном уровне.

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