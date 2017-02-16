Кредиторская задолженность группы «Евроторг» (крупнейший актив — розничная сеть «Евроопт») находится на контроле в правительстве. В последние 2 года долговая нагрузка снижалась не очень высокими темпами, что вызвало серьезную озабоченность белорусских банков. На фоне историй с «Родной стороной» и «Простором» обеспокоенность увеличилась вдвойне.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Большому кораблю - большие риски

Несколько недель назад проблему «Евроопта» обсуждали за закрытыми дверями в Совмине. На заседание так называемого клуба кредиторов были приглашены руководители 10 крупнейших банков Беларуси, первые лица Минфина, Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Нацбанка и Министерства по налогам и сборам. От ритейлера был член совета директоров «Евроторга» Александр Литвин (брат одно из владельцев «Евроопта» Сергея Литвина) и «еще один топ-менеджер».

В 2014 году глава «Евроопта» Андрей Зубков говорил о кредитах в 500 млн долларов. Он их рассматривал как «инвестиции в экономику страны для развития смежных отраслей». Сейчас источники называют долговую нагрузку группы «Евроторг» в районе 700−750 млн долларов. В самой компании эту цифру не озвучивают.

Как следует из отчетности ритейлера, ключевые кредиторы — это российские банки и их белорусские «дочки» («Альфа-Банк», БПС-Сбербанк и Белгазпромбанк). «История уже тянется давно. Сейчас наступил период выплат по инвестиционным договорам и кредитам, и российские банки потребовали расчетов, усмотрев в действиях ритейлера высокие риски. Когда кредиты закончились, началась поддержка за счет других инструментов. В том числе и за счет выручки», — рассказали три несвязанных друг с другом банкира.

«Евроторг» входит в четверку крупнейших кредитополучателей в стране вместе с крупными госпредприятиями, говорит профильный чиновник и банкир. «Проблем с кредитованием у „Евроторга“ не было — сеть росла, банки относили компанию к заемщикам первой группы (то есть с минимальными рисками). Пока картина не пугает — компания даже снизила суммарный долг за три года. Но — незначительно. В итоге именно под таких заемщиков вводят норматив, ограничивающий его кредитование. Ситуация может поменяться, если в капитал „Евроторга“ войдет IFC. Собственно, сам факт таких переговоров и высокой степени готовности нового акционера вложиться в „Евроторг“ доказывает, что финансовое положение компании, несмотря на долги, неплохое», — утверждает источник, знакомый с ходом совещания в правительстве.

В августе прошлого года появилось сообщение о том, что «Евроопт» готов продать долю Международной финансовой корпорации (IFC) и рефинансировать долги на 200 млн долларов. На утверждение совета директоров IFC был вынесен проект общей стоимостью 291 млн долларов, который планируется реализовать в 2016—2019 гг. Из них 91 млн долларов предназначен для инвестиций в расширение сети и клиентской базы, а 200 млн — на рефинансирование обязательств «Евроторга».

По состоянию на 1 января 2017 года сеть «Евроопт» насчитывала 454 магазинов. По данным на 1 января 2016 года 47% от общей площади магазинов находилось в аренде, а 53% — принадлежало «Евроторгу» (преимущественно это магазины больших форматов). В дальнейшем компания намерена расширять сеть, в основном, за счет торговых объектов малых и средних форматов, а также преимущественно арендовать помещения, сказано в материалах IFC.

Рассмотрение проекта «Евроторга» советом директоров IFC должно было состояться 30 сентября 2016 года. Однако затем было перенесено на более поздний срок, говорили источники в IFC в конце прошлого года. Пока особых подвижек по проекту нет, уверяют два банкира. В IFC сказали, что «продолжают работу над рассмотрением сделки».

Too big to fail

По данным Минфина, выручка «Евроторга» в 2015 году составила почти 1,88 млрд долларов, чистая прибыль — около 23,5 млн долларов. «Мы сейчас ожидаем их отчетность за 2016 год, чтобы понимать, какие действия в дальнейшем предпринимать», — говорят два источника в финансовых кругах. «Очевидно, что компания переинвестирована. Собственники [Сергей Литвин и Владимир Василько] - талантливые люди. Но, управляя компанией с помощью видеоконференций, ты в любом случае не держишь руку на пульсе событий», — считает знакомый владельцев сети.

«Два года мы прилагаем невероятные усилия, чтобы быть устойчивыми и выполнять свои обязательства перед банками. В 2015 году, когда случился кризис, у нас было много активных строек. Те, что были на начальном этапе, мы заморозили, а те, что находились в средней фазе, вынуждены были закончить, за что получили упреки и критику. Многие считали, что стройка ведется за деньги поставщиков. Хотя в действительности под все эти проекты брались долгосрочные целевые кредиты, которые мы сейчас продолжаем обслуживать», — говорится в ответе председателя совета директоров «Евроторга» Андрея Зубкова.

Кроме того, «большинство этих строек — инвестиционные договоры с Республикой Беларусь, которые являются большой ответственностью и перед страной, и перед банками». «За неисполнение инвестдоговоров грозили очень большие штрафы. Некоторые из них по объектам, от которых мы отказались, всё же пришлось уплатить. В 2016 году стало проще: у нас практически не было строек. Хотя потребность в торговых площадях в стране по-прежнему существует: сегодня в Беларуси приходится около 400 квадратных метров на 1000 жителей, в то время как в европейских странах этот показатель на уровне 800−1000 квадратных метров. И потребность эта существует, в первую очередь, в регионах. „Евроопт“ один из немногих ритейлеров, кто идет туда — в основном операторы строят объекты в областных центрах и городах 100-тысячниках. А объективно в малых городах с населением менее 50 тысяч строим преимущественно мы», — сказал Зубков. Сейчас «Евтоторг» ищет партнеров для строительства магазинов и «готов предложить выгодные партнерские программы, которые будут интересны всем сторонам-участникам». Сам инвестировать в новое строительство ритейлер сегодня не может.

На минувшей неделе ЗАО «Евроопт» разместило облигации на 8 млн долларов. Де-юре компания не имеет никакого отношения к «Евроторгу». ЗАО «Евроопт» называет одноименную сеть магазинов « ключевым партнером ». Основным видом деятельность эмитента облигаций в настоящий момент являются сдача в аренду собственного недвижимого имущества, производство электрической и тепловой энергии, оказание услуг технического надзора за строительством и услуг по проведению электрофизических измерений на объектах, следует из проспекта эмиссии . Согласно этому же документу, основным акционером ЗАО «Евроопт» (99%) является кипрская компания Aletrad 2001 trading limited. В 2014 году литовская пресса со ссылкой на сайт компании писала о том, что эта компания являлась основным акционером сети розничных магазинов Fresh Market, которые закрылись в 2015 году. В презентации для инвесторов говорилось, что литовская и белорусская сети афилированы друг с другом.

Озабоченность участников рынка и банкиров в Беларуси понятна, учитывая историю с «Родной стороной», которая приказала долго жить , и «Простором», которому административными методами позволили выжить . Но «Евроопт» — очень большая сеть. Это история из серии «too big to fail». Сейчас в сети работает более 36 тысяч человек. В 2016 году мы снова вошли в список крупнейших налогоплательщиков страны. Общая сумма налогов «Евроторга» превысила 156 млн долларов. А за 4 года сумма налогов и внебюджетных платежей составила 656 млн долларов, говорится в материалах сети. «Они не упадут и обанкротятся, потому что очень большие. Вопрос только в конфигурации реструктуризации [долгов]», — резюмирует участник рынка.

В правительстве, МАРТе, Минфине и российских банках отказались от комментариев.