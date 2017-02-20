МИНСК, 21 фев — Sputnik. Белорусский рубль укрепился к доллару США и евро по итогам торгов на БВФБ во вторник, свидетельствуют данные торгов.

Нацбанк установил официальные курсы валют на среду:

Доллар США — 1,8751

Евро — 1,9833

100 российских рублей — 3,2395

Таким образом, доллар на торгах 21 февраля потерял треть копейки, евро стал дешевле более чем на копейку. Российский рубль подорожал незначительно. В целом к корзине валют белорусский рубль несколько укрепился.

На торгах Московской биржи во вторник доллар подешевел до 57,95 рублей, евро — до 61,1 рубля. Стоимость барреля нефти колеблется в районе 56-57 долларов за баррель.