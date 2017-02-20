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Доллар и евро вновь подешевели в Беларуси
21.02.2017 13:44 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 фев — Sputnik. Белорусский рубль укрепился к доллару США и евро по итогам торгов на БВФБ во вторник, свидетельствуют данные торгов.
Нацбанк установил официальные курсы валют на среду:
Таким образом, доллар на торгах 21 февраля потерял треть копейки, евро стал дешевле более чем на копейку. Российский рубль подорожал незначительно. В целом к корзине валют белорусский рубль несколько укрепился.
На торгах Московской биржи во вторник доллар подешевел до 57,95 рублей, евро — до 61,1 рубля. Стоимость барреля нефти колеблется в районе 56-57 долларов за баррель.
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По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже российский рубль немного подорожал.
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