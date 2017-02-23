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Президент Грузии вырастил картошку, которую подарил ему Лукашенко
23.02.2017 22:27 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили рассказал, что вырастил в своем огороде картошку, которую получил от президента Беларуси Александра Лукашенко. Однако, по словам политика, она у него уродила не так хорошо, как у белорусского лидера.
В эфире передачи «Крупным планом» на «
«Александр Григорьевич мне подарил белорусскую картошку, которую я посеял. Я ее вырастил. Но не такую хорошую, как у президента», — сказал Маргвелашвили.
Он отметил, что видел потом фотографии в интернете, где у президента Лукашенко большие мешки картошки и сама картошка тоже большая. «У меня так хорошо не вышло, но я занимаюсь сельским хозяйством», — заключил грузинский президент.
Интервью проходило в преддверии визита президента Грузии в Беларусь. Предыдущий раз лидеры государств
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"Александр Григорьевич мне подарил белорусскую картошку, которую я посеял. Я ее вырастил. Но не такую хорошую, как у президента", - сказал Маргвелашвили.
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