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Президент Грузии вырастил картошку, которую подарил ему Лукашенко

23.02.2017 22:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Грузии Георгий Маргвелашвили рассказал, что вырастил в своем огороде картошку, которую получил от президента Беларуси Александра Лукашенко. Однако, по словам политика, она у него уродила не так хорошо, как у белорусского лидера.


Фото: president.gov.by

В эфире передачи «Крупным планом» на «Беларусь 1» президент Грузии поведал, что увлекается сельским хозяйством и кое-что выращивает в своем огороде.

«Александр Григорьевич мне подарил белорусскую картошку, которую я посеял. Я ее вырастил. Но не такую хорошую, как у президента», — сказал Маргвелашвили.

Он отметил, что видел потом фотографии в интернете, где у президента Лукашенко большие мешки картошки и сама картошка тоже большая. «У меня так хорошо не вышло, но я занимаюсь сельским хозяйством», — заключил грузинский президент.

Интервью проходило в преддверии визита президента Грузии в Беларусь. Предыдущий раз лидеры государств встречались в апреле 2015 года.

 
 
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"Александр Григорьевич мне подарил белорусскую картошку, которую я посеял. Я ее вырастил. Но не такую хорошую, как у президента", - сказал Маргвелашвили.

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