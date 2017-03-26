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Курсы валют: доллар подешевел

27.03.2017 13:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 мар — Sputnik. Доллар США подешевел в Беларуси в понедельник по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Торги закончились следующими курсами валют:

  • Доллар США — 1,8732
  • Евро — 2,0351
  • 100 российских рублей — 3,2880

Таким образом, на торгах БВФБ 27 марта доллар подешевел 0,40%. Евро и российский рубль подорожали — на 0,41% и 0,33% соответственно.

В целом к корзине валют в понедельник белорусский рубль подешевел на 0,12%.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Евро и российский рубль на торгах в понедельник подорожали, за счет чего поднялась стоимость и корзины валют.

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