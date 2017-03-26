МИНСК, 27 мар — Sputnik. Доллар США подешевел в Беларуси в понедельник по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Торги закончились следующими курсами валют:

Доллар США — 1,8732

Евро — 2,0351

100 российских рублей — 3,2880

Таким образом, на торгах БВФБ 27 марта доллар подешевел 0,40%. Евро и российский рубль подорожали — на 0,41% и 0,33% соответственно.

В целом к корзине валют в понедельник белорусский рубль подешевел на 0,12%.