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Стабильно высокие: проблемные активы банков не спешат снижаться
29.03.2017 07:48 — Новости Экономики | Tut.by
Доля проблемных активов белорусских банков в феврале 2017 года сохранилась на январском уровне — 13,3% после заметного декабрьского снижения (до 12,8% против исторического максимума в 14,2%, достигнутого на 1 декабря 2016 года). По
На 1 марта проблемные активы составляли 5,073 млрд рублей.
За весь прошлый год объем проблемных активов вырос на 85,8%.
Декабрьское снижение доли проблемных активов объясняют созданием Агентства по управлению активами, куда банки, в первую очередь Белагропромбанк, передают проблемную задолженность по кредитам устойчиво неплатежеспособных сельхозорганизаций. Кроме того, традиционно в конце года банки списывают безнадежные долги.
По оценке экспертов, пороговый уровень проблемных активов, превосходить который нежелательно, — 15−20%.
По данным Нацбанка, 19% кредитного портфеля банков находится под гарантиями правительства и местных органов власти.
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Доля проблемных активов белорусских банков в феврале 2017 года сохранилась на январском уровне - 13,3% после заметного декабрьского снижения.
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