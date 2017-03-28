Доля проблемных активов белорусских банков в феврале 2017 года сохранилась на январском уровне — 13,3% после заметного декабрьского снижения (до 12,8% против исторического максимума в 14,2%, достигнутого на 1 декабря 2016 года). По статданным Нацбанка , за февраль в абсолютном выражении проблемные активы снизились на 147,5 млн рублей.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На 1 марта проблемные активы составляли 5,073 млрд рублей.

За весь прошлый год объем проблемных активов вырос на 85,8%.

Декабрьское снижение доли проблемных активов объясняют созданием Агентства по управлению активами, куда банки, в первую очередь Белагропромбанк, передают проблемную задолженность по кредитам устойчиво неплатежеспособных сельхозорганизаций. Кроме того, традиционно в конце года банки списывают безнадежные долги.

По оценке экспертов, пороговый уровень проблемных активов, превосходить который нежелательно, — 15−20%.

По данным Нацбанка, 19% кредитного портфеля банков находится под гарантиями правительства и местных органов власти.