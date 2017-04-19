Удельный вес иностранных инвестиций в совокупном уставном фонде белорусских банков составляет 16,6%, а Нацбанк считает приемлемой и экономически безопасной долю нерезидентов на уровне до 50%. О том, как в Беларуси относятся к иностранным инвесторам в банковский сектор, в интервью российскому журналу «Экономические стратегии» рассказал председатель правления Нацбанка Павел Каллаур.



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«По нашей оценке, банковский сектор Беларуси способен вместить порядка 0,8 млрд долларов в форме прямых иностранных инвестиций», — отметил он.

Каллаур заверил, что белорусский банковский сектор является достаточно открытым, к нему проявляют интерес инвесторы из многих стран мира. В уставных фондах белорусских банков участвует капитал из России, Австрии, Польши, Кипра, Ирана, Швейцарии, Ливана, Люксембурга, Казахстана, Великобритании, Германии, США, Латвии и других стран.

На 1 января 2017 года банковский сектор включал девять банков с участием российского капитала (10,5% от общего объема совокупного уставного фонда), при этом в пяти банках доля участия российских инвесторов в уставном фонде превышает 50 процентов: БПС-Сбербанк, Банк БелВЭБ, Белгазпромбанк, Банк ВТБ (Беларусь), Альфа-Банк.

«В условиях глобализации говорить о географическом делении финансовых и инвестиционных потоков можно лишь условно. Поэтому главное для нас — не география, а качество инвестиций, готовность и способность иностранного инвестора обеспечить внедрение инновационных технологий и новых видов банковских продуктов, современных подходов к управлению бизнесом», — уверен глава Нацбанка.

Отвечая на вопрос о ключевых задачах регулятора, Каллаур выделил «укрепление основ монетарной политики». «Монетарное таргетирование мы рассматриваем как временный режим, в перспективе планируется переход к инфляционному таргетированию. В связи с этим ключевая задача — укрепление доверия к монетарной власти», — рассказал он.

Вторым пунктом председатель правления НББ назвал смещение акцентов с монетарной стабильности на финансовую. «Предстоит большая работа совместно с правительством в части оздоровления и повышения конкурентоспособности экономики. Стратегическая же цель — полностью восстановить доверие к национальной денежной единице».

« Благодаря консенсусу с правительством Национальный банк реализовал ряд важных изменений в области монетарной и валютной политики. Была четко идентифицирована основная цель — достижение ценовой стабильности. Осуществлен переход на режим монетарного таргетирования и более гибкий режим курсообразования », — подчеркнул он.

Вторым важным элементом реформ Каллаур назвал повышение эффективности распределения финансовых ресурсов в экономике. Директивное кредитование по нерыночным ставкам сокращается, одновременно увеличивается доля ресурсов, которые выдаются на коммерческих условиях. Наводится эффективный порядок с администрированием нерыночных кредитов, пояснил собеседник.

«Третий элемент проводимых сейчас реформ — постепенная трансформация сектора госпредприятий. Для этого будет реализована многомерная стратегия, которая включает повышение эффективности корпоративного управления на государственных предприятиях, разделение функций государства как регулятора и собственника, а также реструктуризацию неэффективных предприятий», — рассказал Павел Каллаур.

В ближайших планах правительства также содействие развитию частного сектора и создание динамичного рынка труда для повышения эффективности распределения трудовых ресурсов.