В правительстве обсудили, как будут развивать Оршанский район

Правительство готовит план первоочередных мер по развитию Оршанского района, сообщил премьер-министр Андрей Кобяков 23 мая на выездном заседании президиума Совета министров, передает корреспондент БЕЛТА.





Накануне заседания члены правительства выезжали в Оршанский район, изучали ситуацию на предприятиях, анализировали проблемы и ключевые вопросы развития региона. Для выполнения задач предлагаемого плана необходимо в кратчайшие сроки определить конкретные отраслевые мероприятия.

«Например, по Оршанскому инструментальному заводу нужно четко расписать, когда будут проведены дополнительные исследования рынков готовой продукции и оборудования, переговоры с поставщиками оборудования, банками и страховыми организациями соответствующих стран для вхождения в иностранные кредитные линии», — поручил премьер-министр.

«Сейчас нужно выработать максимально подробную схему работы со сроками, ответственными, проработкой источников финансирования, — считает Андрей Кобяков. — По каждому предприятию, вошедшему в наш план (а это будут практически все предприятия), должно быть назначено соответствующее должностное лицо, отвечающее за эффективность реализуемых мер».

Основная задача для района — рост объемов и эффективности производства товаров и услуг. Особое внимание будет уделено загрузке предприятий, которые работают в регионе.

«Министерство промышленности должно внимательно посмотреть на номенклатуру продукции, выпускаемой Оршанским инструментальным заводом, и номенклатуру, потребляемую нашими предприятиями системы Минпрома. Нужно обеспечить загрузку предприятий в рамках объемов, которые они могут произвести и которые востребованы внутри страны», — акцентировал внимание премьер-министр.

Для развития региона предлагаются меры не только производственно-экономического характера. Будет изучаться возможность проведения различных спортивных, культурно-развлекательных и других мероприятий, которые помогут обеспечить больший приток туристов, задействовать созданную инфраструктуру.

Инкубатор малого бизнеса планируется создать в Орше

«Что касается развития малого и среднего бизнеса, то экономическим блоком района сделано немало, и результат очевиден. Сегодня плотность малого и среднего бизнеса — одна из самых высоких в Витебской области (на тысячу жителей приходится более 25 субъектов малого и среднего предпринимательства). Положительно и то, что малый бизнес укрупняется, растут поступления этого сектора в бюджет района», — отметил Владимир Зиновский.





По информации Минэкономики, 10% негосударственного сектора формируют почти 36% общих поступлений в бюджет. «Несомненно, этому способствует созданный в 2009 году в Орше центр поддержки предпринимательства. Однако для такого крупного района одного центра, на наш взгляд, недостаточно, поэтому поддерживаем планы Витебского облисполкома создать в текущей пятилетке в Орше инкубатор малого бизнеса. Готовы оказать методологическую поддержку», — сказал министр.

«Точечными мерами проблем Оршанского района не решить, необходим комплексный подход», — подчеркнул министр экономики Владимир Зиновский. При этом контроль за выполнением комплексного плана мер по развитию Оршанского района должен быть за Витебским облисполкомом.

Министр обратил внимание, что для комплексного развития не только Оршанского района, но и всех остальных должны быть решены системные проблемы, которые были выявлены рабочими группами Минэкономики, Минтруда и Минстройархитектуры после выездов в регионы в марте-апреле.

«По итогам работы сформирован план мероприятий, содержащий около 100 пунктов. Его мы обсудили на коллегии Минэкономики и внесли в правительство. Нужны изменения в отношении к инвестору, к имуществу, в других сферах. Замечу, что практически все регионы обозначили эти проблемы», — отметил министр.

Министерство экономики видит развитие Оршанского района как центра экономического роста с упором на создание в Орше и Барани регионального промышленного узла, транспортно-логистического комплекса и международной торговой площадки с центром в Болбасово.

Министерство экономики предлагает вернуться к вопросу создания в Оршанском районе льняного холдинга.

«Если бы не узковедомственные интересы отдельных госорганов, то на базе Оршанского льнокомбината уже давно был бы создан холдинг по возделыванию и переработке льна с кластером швейного производства. У нас был бы законченный цикл производства, экономия затрат и нужное качество», — сказал Владимир Зиновский.

Министр обратил внимание на нерешенные вопросы в строительной сфере. «Проблемы и задачи района схожи с общеотраслевыми. Это недозагрузка мощностей, низкая эффективность работы. Неудовлетворительную структуру баланса имеют две организации из шести, в которых работают 92% занятых в строительной отрасли района. Стоимость строительства жилья с господдержкой выше на 10%, чем по стране. Поэтому задачи понятны: рост экспорта строительных услуг, финансовое оздоровление, снижение затрат», — отметил Владимир Зиновский.

Витебский облисполком видит точки роста в развитии АПК и частного бизнеса

Витебский облисполком видит точки роста Оршанского района в развитии АПК и частного бизнеса, сообщил председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев.





Чтобы вклад этого сектора в экономику области был более значительным, нужна системная модернизация и эффективное хозяйствование. Определенный задел со стороны облисполкома сделан. «Реализуемые в рамках указа № 320 „О развитии сельскохозяйственного производства Витебской области“ мероприятия даже за короткий срок дали результаты. Прирост рентабельности продаж по Оршанской интегрированной структуре составил 5,3%, получена прибыль от реализации, чистый убыток снизился в два раза, объемы промышленного производства увеличились в 1,3 раза, в текущем году приобретено уже 83 единицы техники, — рассказал Николай Шерстнев. — Но еще необходимо завершить модернизацию ряда перерабатывающих предприятий, построить современные молочно-товарные фермы с общей численностью не менее 5 тыс. дойного стада, а также репродукторы с модернизацией имеющихся свиноводческих комплексов под откормочники, цех родительского стада для производства суточных цыплят и прочие объекты. И в этом облисполком видит задел для выполнения поручений главы государства, в том числе его указа № 466, где Оршанский район определен как центр экономического развития Витебской области».

Поскольку собственных средств у большинства организаций и предприятий района недостаточно, многие из них устойчиво неплатежеспособны, облисполком активно привлекает инвесторов, в том числе через создание совместных предприятий. Просит банки рассмотреть возможность льготного кредитования проектов.

Для развития предпринимательской инициативы председатель облисполкома предложил распространить на Оршу действие декрета № 6 в части применения ряда льгот. Также он обратился к правительству за поддержкой в завершении реконструкции важного социального объекта — терапевтического корпуса Оршанской городской больницы им. Семашко.