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Минсельхозпрод Беларуси: Россельхознадзор тянет время
11.06.2017 22:06 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июн — Sputnik. Минсельхозпрод Беларуси стремится к наиболее скорому снятию ограничений на поставку в Россию продукции белорусских перерабатывающих предприятий, заявил в эфире
По словам Богданова, Беларусь стремится ускорить процесс снятия всех вопросов, "однако российская сторона предъявляет все новые претензии".
"Очень сложно вести переговоры, постоянно какие-то непонятные претензии, которые мы расследуем, потом даем отчеты, но решений по отчетам не принимается, просто тянется время", — заявил представитель Минсельхозпрода.
Как отметил чиновник, "идет лоббирование российской стороной интересов некоторых сил, что влияет на ситуацию".
Продолжают действовать ограничения, введенные Россельхознадзором на поставку в РФ продукции ряда сельскохозяйственных предприятий Беларуси.
Не так давно под "усиленный контроль" российская сторона взяла продукцию агрокомбинатов "Дзержинский" и "Скидельский", Гомельского мясокомбината, Лунинецкого молочного завода, ОАО "Молочный мир", ЗАО "Партнер и К", OOO "Праймилк", Слуцкого сыродельного комбината (Клецкий и Любанский филиалы).
Самым громким скандалом в сфере сельскохозяйственной продукции было
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В Минске уверены, что в продуктовом вопросе "идет лоббирование российской стороной интересов некоторых сил, что влияет на ситуацию".
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