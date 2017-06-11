Минсельхозпрод Беларуси: Россельхознадзор тянет время

МИНСК, 11 июн — Sputnik. Минсельхозпрод Беларуси стремится к наиболее скорому снятию ограничений на поставку в Россию продукции белорусских перерабатывающих предприятий, заявил в эфире телеканала ОНТ начальник главного управления внешнеэкономической деятельности ведомства Алексей Богданов.

По словам Богданова, Беларусь стремится ускорить процесс снятия всех вопросов, "однако российская сторона предъявляет все новые претензии".

"Очень сложно вести переговоры, постоянно какие-то непонятные претензии, которые мы расследуем, потом даем отчеты, но решений по отчетам не принимается, просто тянется время", — заявил представитель Минсельхозпрода.

Как отметил чиновник, "идет лоббирование российской стороной интересов некоторых сил, что влияет на ситуацию".

Продолжают действовать ограничения, введенные Россельхознадзором на поставку в РФ продукции ряда сельскохозяйственных предприятий Беларуси.

Не так давно под "усиленный контроль" российская сторона взяла продукцию агрокомбинатов "Дзержинский" и "Скидельский", Гомельского мясокомбината, Лунинецкого молочного завода, ОАО "Молочный мир", ЗАО "Партнер и К", OOO "Праймилк", Слуцкого сыродельного комбината (Клецкий и Любанский филиалы).

Самым громким скандалом в сфере сельскохозяйственной продукции было заявление главы Россельхознадзора о том, что в белорусском молоке были найдены следы лекарства от сифилиса .