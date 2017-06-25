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Власти рассчитывают на рост ВВП в 2018 году на 1,1%

26.06.2017 10:32 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июн — Sputnik. Белорусские власти рассчитывают на прирост ВВП страны в 2018 году в размере 1,1%, сообщил первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский.

Власти рассчитывают на рост ВВП в 2018 году на 1,1%
© Pixabay
ВВП Беларуси за январь-май вырос на 0,9%

По его словам, недавно в правительстве был рассмотрен проект концепции макропрогноза на 2018 год. Он предусматривает консервативный сценарий, поскольку у правительства уже есть опыт, когда завышенные ожидания не реализуются.

"Ошибки излишнего оптимизма нам уже известны. Поэтому прирост ВВП предусматривается в размере 1,1%, цены на нефть марки Urals заложены в размере 42 долларов за баррель", — сказал Матюшевский в понедельник в овальном зале Белорусского парламента.

По его словам, в консервативный прогноз заложен курс российского рубля к доллару на уровне 70 рублей за доллар, прирост российской экономики ожидается на уровне 1,5%.

Первый вице-премьер также сообщил, что в 2018 году в Беларуси предстоит принять ряд институциональных преобразований. В частности, разрабатывается проект закона о промышленной политике, будут предприняты некоторые меры в части приватизационного законодательства. Так, приватизацию предлагается сделать необратимой.

Экономика начала восстанавливаться

Матюшевский отметил, что по итогам первого полугодия прирост ВВП составил 0,9%, что выше ожидаемого. 

"Результаты последних месяцев показывают, что сегодня мы постепенно выходим на траекторию восстановления экономики. Темпы экономического роста прибавляют от месяца к месяцу. Целевая задача по темпам роста ВВП на первое полугодие выполняется с опережением — 100,9% при задании 100,2%",  - заявил первый вице-премьер. 

Матюшевский добавил, что рост производства наблюдается во всех отраслях экономики, за исключением строительства. Также, по его словам, стабилизирована ситуация в машиностроении.

"Стабилизирована ситуация в машиностроении: производство машин выросло на 19,3%, электрооборудования — на 9,1%. Произведенная продукция успешно реализуется, о чем свидетельствует самый низкий за последние 5 лет уровень складских запасов", — подчеркнул Матюшевский.    

 
Теги: Минск
 
 
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