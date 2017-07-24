На прошлой неделе Нацбанк объявил , что создал в Беларуси информационную сеть, которая будет работать по технологии блокчейн. На первых этапах она станет использоваться внутри банковской системы . Однако в будущем может применяться практически во всех сегментах бизнеса. Одна из важных особенностей технологии: возможность внедрять принципы smart contracts — умных контрактов (обмен информацией и выполнение договорных обязательств по заданным алгоритмам, без вмешательства человека).

В Беларуси работа системы блокчейн и связанных с ней технологий мало изучена. Один из главных инициаторов развития и правового регулирования системы — глава администрации ПВТ Всеволод Янчевский. Сейчас Парк высоких технологий, юридическая компания «Алейников и Партнеры» совместно с Национальным банком прорабатывают аспекты, которые помогут в реализации таких технологий, включая «умные контракты».

Возникновение правового поля для регулирования деятельности на основе блокчейн — один из наиболее актуальных мировых трендов. США, Япония, Сингапур, Швейцария в той или иной степени уже продвинулись в этом. Также все больше стран начинают работу над законодательством в сфере блокчейн, в том числе Россия и Казахстан. Например, недавно Владимир Путин провел встречу с 23-летним Виталиком Бутериным, основателем блокчейна Эфириум. После встречи стало понятно, что блокчейн в России будет развиваться.

Для национальных экономик технологии на основе блокчейн способны создать новые точки роста. Что они могут дать белорусскому бизнесу? Мы обратились за комментариями к экспертам.

Павел Зыль, заместитель начальника Главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка



Павел Зыль. Фото из личного архива

Денис Алейников, старший партнер юридической фирмы Аleinikov & Partners (разработчик законодательства в сфере цифровых технологий, участник межведомственной рабочей группы по рассмотрению «революционного» декрета по ПВТ 2.0).



Денис Алейников. Фото: Павел Поташников, probusiness.by

Павел Зыль: Где могут применяться блокчейн и умные контракты

— Как следствие известности Bitcoin, технология блокчейн в сознании людей пока психологически связана именно с операциями с цифровыми валютами. Но ее возможности значительно шире. Я согласен с ПВТ в том, что блокчейн — революционный, абсолютно новый формат организации любых экономических и социальных отношений в мире. Можно сказать, что это новый «протокол всего».По значимости, изобретение блокчейн можно сопоставить с изобретением Интернета. Основные достоинства технологии — прозрачность, отсутствие посредников, надежность, безопасность.Сейчас мы изучаем возможность применения блокчейн и умных контрактов в разных областях.

Я считаю, что перспективы развития технологии очень большие. Она может использоваться в финансовом секторе, здравоохранении, образовании, быть механизмом администрирования и сбора налоговых платежей, управлять цепочками поставок и иными международными сделками — алгоритмизация оплаты приведет к сокращению дебиторской задолженности.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как умные контракты связаны с блокчейн. Умные контракты — как бы надстройка над блокчейн. Если блокчейн это среда, которая включает распределенные реестры информации, децентрализацию базу данных, то умные контракты — это программный код. Код загружается в эту среду, обеспечивая выполнение в ней операций согласно заранее установленному в умном контракте алгоритму.

Идея заключается в том, что умный контракт не только содержит «условия договора», а еще и является автоматизированным механизмом его исполнения (т.е. исключен присущий людям субъективизм при выполнении обязательств). Умный контракт самостоятельно отслеживает по заданным параметрам ход опосредованной им сделки, принимает самостоятельные решения по ее исполнению, основываясь на заранее запрограммированных условиях. Такой системе исполнения обязательств больше доверия.

Денис Алейников: Как работа блокчейн и умных контрактов связаны с декретом о ПВТ

— Предок умного контракта (или MVP, как говорят в ИT) — вендинговый автомат. Вы помещаете деньги в купюроприемник, запуская алгоритм автоматизированной сделки. В результате вылетает банка с колой.

Тот же принцип действия лежит сегодня и в основе умного контракта. Вы отправляете данные — «транзакцию» на умный контракт, тем самым запуская алгоритм автоматизированного исполнения сделки. Только сделки в данном случае будут несколько более сложными, чем розничная торговля колой. И совершаются они в реестре блоков транзакций (блокчейн).

Блокчейн как среда может использоваться не только для проведения различных сделок, но и для организации управления в хозяйственных обществах, учета и передачи авторских прав на объекты интеллектуальной собственности, объекты недвижимости и для много другого. В свою очередь умный контракт может быть механизмом исполнения всех операций, совершающихся в системе блокчейн.

С юридической точки зрения умный контракт — пока просто программный код (алгоритм), фактически управляющий ресурсами бизнеса.

Но мир блокчейн хочет видеть умный контракт реальным контрактом — самостоятельной, автономной и автоматически исполняющейся сделкой. Технологически эта задача решена. Над юридическим решением — легализацией умного контракта и введением его в экономический оборот — работают сегодня лучшие юридические умы ведущих мировых стран.

Я принимал участие в ряде рабочих обсуждений будущего блокчейн, которые проводил новый директор ПВТ Всеволод Янчевский. Там участвовали не только представители Нацбанка, но и знаковые фигуры мира блокчейн из других стран. Это были насыщенные и плодотворные мозговые штурмы.И как раз от наших зарубежных коллег ясно звучала мысль — у Беларуси есть все шансы именно в этой сфере действительно, без всяких преувеличений стать в один ряд с наиболее передовыми странами.В этой связи меня очень вдохновляет позиция руководителя ПВТ — он не просто инициировал, а активно продвигает тему блокчейн. И очень ясно понимает, что внедрение и легализация в нашей стране умных контрактов может стать настоящим революционным прорывом.

Сейчас мы очень интенсивно работаем над этим вместе ПВТ, Нацбанком и коллегами из России, Швейцарии, нескольких других стран.

Фактически тот проект декрета о ПВТ, о котором многие сейчас говорят, может стать первым шагом на пути очень масштабной работы — переводу операций бизнеса и государства на умный контракт.

Этот шаг еще только начали делать развитые страны: первая попытка определиться с правовой природой и регулированием умных контрактов предпринята в локальном законодательстве штата Аризона, США. Исчерпывающего правового регулирования умных контрактов нет пока нигде в мире. Но работа ведется многими странами.

Поэтому мы разделяем и поддерживаем инициативу ПВТ и Нацбанка — они пробуют сделать все сами, а не ждут другие страны, чтобы «перенять международный опыт» (как это у нас обычно принято). Если попытка удастся, в части внедрения и легализации этой новой технологии Беларусь действительно может сделать революцию, для многих стран стать примером для подражания — они будут перенимать наш опыт.





Что даст стране легализация умных контрактов уже сегодня? Уже сейчас умный контракт — основной механизм «совершения сделок» на международном рынке ICO (публичное привлечение ресурсов в проекты с использованием технологии блокчейн). Но это тот случай, когда технология развивается быстрее права — законодатель не одной из стран мира пока не определился, порождает ли умный контракт юридические последствия. А между тем вложения идут на сотни миллионов долларов в эквиваленте.

После ряда разочарований от текущих ICO, следующая их волна будет более осмысленной. Инвестировать будут только в тех юрисдикциях, где есть правовое регулирование обязательств в сфере блокчейн и защита вложений.

Если смотреть с позиций дня сегодняшнего, то может показаться, что умный контракт — это такая роскошь, диковина и можно обойтись «классикой». Но нужно смотреть в будущее и просто сопоставить несколько вещей — наступление эры Интернета вещей, развитие блокчейн и развитие искусственного интеллекта. Когда «участниками» договоров станут наши вещи (автономные роботы), единственным возможным контрактом между ними будет умный контракт.

Как будет выглядеть ИТ-страна: с беспилотниками, криптовалютами и без бюрократии