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Доллар и евро продолжили дорожать во вторник
25.07.2017 13:42 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июл — Sputnik. Белорусский рубль подешевел к доллару и евро по итогам торгов во вторник на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ).
Нацбанк установил официальные курсы валют на среду 26 июля:
Таким образом, на валютных торгах во вторник стоимость доллара и евро увеличилась. Курс евро установил новый рекорд стоимости с начала года: последний раз на таком уровне европейская валюта торговалась более года назад. Российский рубль, наоборот, немного подешевел.
Рост курса евро эксперты связывают с общим укреплением валюты по отношению к доллару на фоне положительных оценок последних решений европейского Центробанка. Впрочем, многие аналитики уверены: стоимость евро недолго будет идти в рост и в конце концов снизится к рубля на фоне растущих цен на нефть.
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Стоимость европейской валюты достигла максимальных за несколько месяцев значений.
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