Доллар и евро продолжили дорожать во вторник

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Белорусский рубль подешевел к доллару и евро по итогам торгов во вторник на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ).

Нацбанк установил официальные курсы валют на среду 26 июля:

Доллар США — 1,9458

Евро — 2,2665

100 российских рублей — 3,2526

Таким образом, на валютных торгах во вторник стоимость доллара и евро увеличилась. Курс евро установил новый рекорд стоимости с начала года: последний раз на таком уровне европейская валюта торговалась более года назад. Российский рубль, наоборот, немного подешевел.

Рост курса евро эксперты связывают с общим укреплением валюты по отношению к доллару на фоне положительных оценок последних решений европейского Центробанка. Впрочем, многие аналитики уверены: стоимость евро недолго будет идти в рост и в конце концов снизится к рубля на фоне растущих цен на нефть.