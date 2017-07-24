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Доллар и евро продолжили дорожать во вторник

25.07.2017 13:42 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 июл — Sputnik. Белорусский рубль подешевел к доллару и евро по итогам торгов во вторник на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ).

Нацбанк установил официальные курсы валют на среду 26 июля:

  • Доллар США — 1,9458
  • Евро — 2,2665
  • 100 российских рублей — 3,2526

Таким образом, на валютных торгах во вторник стоимость доллара и евро увеличилась. Курс евро установил новый рекорд стоимости с начала года: последний раз на таком уровне европейская валюта торговалась более года назад. Российский рубль, наоборот, немного подешевел.

Рост курса евро эксперты связывают с общим укреплением валюты по отношению к доллару на фоне положительных оценок последних решений европейского Центробанка. Впрочем, многие аналитики уверены: стоимость евро недолго будет идти в рост и в конце концов снизится к рубля на фоне растущих цен на нефть.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Стоимость европейской валюты достигла максимальных за несколько месяцев значений.

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