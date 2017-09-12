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Правительство Литвы утвердило план блокировки импорта электроэнергии с БелАЭС
13.09.2017 17:07 — Новости Экономики | Tut.by
Договор с латышами, эстонцами и поляками, введение дополнительной платы за передачу, прокладка дополнительных линий, демонтаж некоторого оборудования. Как пишет
«Строительство АЭС возле границ Литвы является серьезной проблемой для всех нас. Это, в первую очередь, вопрос безопасности нашего народа и мы должны действовать решительно, чтобы защитить интересы своего народа. Мы одобрили принудительные меры безопасности, чтобы предотвратить поступление электроэнергии от белорусской АЭС на литовский рынок», - цитирует слова премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса
В плане есть
В частности, Литва намерена договориться с Эстонией, Латвией и Польшей о применении единых принципов, связанных с попаданием электроэнергии из третьих стран на рынок с момента запуска БелАЭС.
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Договор с латышами, эстонцами и поляками, введение дополнительной платы за передачу, прокладка дополнительных линий, демонтаж некоторого оборудования. Как пишет...
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