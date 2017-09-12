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Правительство Литвы утвердило план блокировки импорта электроэнергии с БелАЭС

13.09.2017 17:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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Договор с латышами, эстонцами и поляками, введение дополнительной платы за передачу, прокладка дополнительных линий, демонтаж некоторого оборудования. Как пишет delfi.lt, эти и другие меры предусмотрены утвержденным правительством постановлением. 


Фото: Василий Семашко для TUT.BY

«Строительство АЭС возле границ Литвы является серьезной проблемой для всех нас. Это, в первую очередь, вопрос безопасности нашего народа и мы должны действовать решительно, чтобы защитить интересы своего народа. Мы одобрили принудительные меры безопасности, чтобы предотвратить поступление электроэнергии от белорусской АЭС на литовский рынок», - цитирует слова премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса пресс-служба правительства Литвы.

В плане есть несколько основных мер. В-первых, после запуска БелАЭС в Литву не должна поступать белорусская электроэнергия, за исключением той, которая необходима для обеспечения надежности системы энергетики Литвы. Разработчики намерены предусмотреть, чтобы мощности Круонисской гидроэлектростанции не использовались для аккумулирования электроэнергии с БелАЭС. Кроме того, до 2025 г. Литва рассчитывает синхронизировать свою энергосистему с сетями стран ЕС, не оставив возможности для попадания в сеть электроэнергии из третьих стран. 

В частности, Литва намерена договориться с Эстонией, Латвией и Польшей о применении единых принципов, связанных с попаданием электроэнергии из третьих стран на рынок с момента запуска БелАЭС. 

TUT.BY уже анализировал перспективы блокировки Литвой электроэнергии с БелАЭС. Речь шла о том, что единственный вариант для Литвы заблокировать энергию с АЭС — полностью прекратить закупки электричества из Беларуси. При этом с 2025 года, а то и раньше страны Балтии планируют отключиться от энергетического кольца с Россией и Беларусью, синхронизировав свою энергосистему с ЕС, тогда без специальных и дорогостоящих переходников на границе поставки будут технически не возможны. 

 
 
Ссылка на источник 90
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