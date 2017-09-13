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У "Гродно Азота" новый генеральный директор

14.09.2017 17:06 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Лукашенко дал согласие на назначение Игоря Бобыря генеральным директором ОАО «Гродно Азот». Об этом сообщает БЕЛТА. Президент 14 сентября рассмотрел кадровые вопросы.


Фото: belchemoil.by

Новым генеральным директором ОАО «Гродно Азот» стал заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Игорь Бобырь.

Когда место генерального директора гродненского промышленного гиганта стало вакантным — неизвестно, потому что на сайте в информации об администрации ОАО «Гродно Азот» все еще значится фамилия предыдущего директора — Константина Маянова.

Игорь Бобырь родился 13 октября 1964 года в Новгороде-Северском Черниговской области в семье рабочих. В 1989 году окончил технологический факультет Киевского политехнического института. В период учебы в институте проходил службу в Вооруженных Силах СССР в ГДР.

После окончания института получил направление на Гродненское производственное объединение «Химволокно» (сейчас — филиал «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот»), где в разные годы работал инженером, инженером-конструктором, ведущим инженером, заместителем главного механика, начальником отдела, начальником коммерческого управления, заместителем директора по коммерческим и экономическим вопросам.

С 2012 года и по октябрь 2014 года работал заместителем генерального директора ОАО «Гродно Азот» — директором производственно-технологического комплекса «Химволокно».

С октября 2014 года — заместитель председателя концерна «Белнефтехим». Избран депутатом Гродненского областного Совета депутатов двадцать седьмого созыва (по Занеманскому избирательному округу № 14).

 
Теги: Гродно
 
 
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Александр Лукашенко дал согласие на назначение Игоря Бобыря генеральным директором ОАО "Гродно Азот".

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