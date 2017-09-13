Александр Лукашенко дал согласие на назначение Игоря Бобыря генеральным директором ОАО «Гродно Азот». Об этом сообщает БЕЛТА. Президент 14 сентября рассмотрел кадровые вопросы.



Фото: belchemoil.by

Новым генеральным директором ОАО «Гродно Азот» стал заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Игорь Бобырь.

Когда место генерального директора гродненского промышленного гиганта стало вакантным — неизвестно, потому что на сайте в информации об администрации ОАО «Гродно Азот» все еще значится фамилия предыдущего директора — Константина Маянова.

Игорь Бобырь родился 13 октября 1964 года в Новгороде-Северском Черниговской области в семье рабочих. В 1989 году окончил технологический факультет Киевского политехнического института. В период учебы в институте проходил службу в Вооруженных Силах СССР в ГДР.

После окончания института получил направление на Гродненское производственное объединение «Химволокно» (сейчас — филиал «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот»), где в разные годы работал инженером, инженером-конструктором, ведущим инженером, заместителем главного механика, начальником отдела, начальником коммерческого управления, заместителем директора по коммерческим и экономическим вопросам.

С 2012 года и по октябрь 2014 года работал заместителем генерального директора ОАО «Гродно Азот» — директором производственно-технологического комплекса «Химволокно».

С октября 2014 года — заместитель председателя концерна «Белнефтехим». Избран депутатом Гродненского областного Совета депутатов двадцать седьмого созыва (по Занеманскому избирательному округу № 14).