Латвия проводила на территории Беларуси инспекцию учений «Запад-2017» на возмездной основе, рассказал в интервью программе «Контуры» телеканала ОНТ начальник Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Олег Белоконев.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как ранее сообщало Минобороны, во время учений представители иностранных государств провели инспекцию военной деятельности на территории полигонов Борисовский, Лепельский, Лосвидо и в районе Дретуни.

«Плановые инспекции закончились, но есть такое понятие — на возмездной основе. Четыре часа летал вертолет. Один час вертолета — шесть тысяч евро. Я представляю, сколько денег выделили Соединенные Штаты. Но мы готовы еще проводить такие инспекции. Нам деньги нужны», — сказал Белоконев. Правда, сразу же уточнил: «Шучу, конечно»

Белоконев прокомментировал также ажиотаж, возникший вокруг учений: по его словам, кто-то на нем [ажиотаже] наживается, кто-то авторитет себе «таким способом нарабатывает».

«Как, скажите, можно в лесах Беларуси спрятать 60-тысячную военную группировку, как кто-то там придумывал? Весь численный состав белорусской армии — 65 тысяч [человек]. Ну как вы себе это представляете?» — поинтересовался генерал-майор Белоконев. Подобные «выдумки», по его мнению, лишь сыграли на пользу Беларуси и учениям. — «Я даже не ожидал, что такой престиж учений будет».

«Мы показали, что мы честны, мы показали высочайший уровень транспарентности нашего государства… Такой открытости не было никогда. Ни одна страна себе такого не позволяла. НАТО было приглашено, ОБСЕ, Организация Объединенных Наций, Международный красный крест, СНГ, ОДКБ. Очень активно работали инспекционные группы… Я просто не завидую тем людям, я даже что они будут писать, которые нагнетали обстановку. Численность войск соответствовала — 12 700 человек с двух сторон, на территории Беларуси — чуть более 10 тысяч, — техника — пожалуйста. Несмотря на колоссальное давление, мы выполнили поставленные задачи. Мы на это не отвлекались… Представляете себе, что такое — четыре часа летал вертолет. У нас из Минска до Бреста час тридцать лететь…».

Учения «Запад-2017»: справка TUT.BY

В Беларуси с 14 по 20 сентября проходили учения Вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017». Главная цель мероприятия: отработать взаимодействие различных родов войск для обеспечения военной безопасности Союзного государства.

В учениях участвовали около 13 тысяч военнослужащих, из них примерно 10 тысяч — на белорусской территории. В маневрах задействовали 370 единиц бронетанковой техники (в том числе 140 танков), до 150 единиц артиллерии, более 40 самолетов и вертолетов.

Учения прошли на полигонах Ружанский, Доманово, Осиповичский, Борисовский, Лепельский и Лосвидо, а также на участках местности Глубокое и Дретунь (Полоцкий район).

По сценарию противники условно расположены в пределах границ Беларуси. С одной стороны «Северные» (Россия и Беларусь), с другой — «Западные». Это коалиция заинтересованных государств Вейшнория, Весбария, Лубения. Условное государство Вейшнория расположено в северо-западной части реальной территории Беларуси. Обстановка, по сценарию, обостряется из-за стремления «дестабилизировать обстановку на территории республики» и добиться ухудшения отношений между Россией и Беларусью.

У Беларуси своя роль: она стремится не допустить развязывания вооруженного конфликта, дестабилизации обстановки в регионе, а Россия оказывает ей политическую поддержку, финансовую, военно-техническую и военную помощь.