Семашко: Беларусь и РФ решили все вопросы по нефти

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Беларусь и Россия решили все вопросы по нефтяным поставкам, заявил в среду журналистам вице-премьер республики Владимир Семашко.

Вице-премьер Семашко в среду отчитался перед парламентариями обеих палат об энергетической сфере Беларуси. Так, он поднял вопрос урегулирования всех проблем по поставкам нефти из России.



© Фото: Совмин Беларуси Белорусских министров снова обещают пересадить на Geely

"Полтора года, практически весь 2016 год и начало 2017 года, были непростые переговоры по нефтегазовому вопросу. По нефти мы полностью урегулировали наши отношения, получили гарантии по поставкам 24 миллионов тонн нефти ежегодно. Отклонения могут быть плюс-минус 2%, а это около 480 тысяч тонн из 24 миллионов тонн", — заявил в среду белорусский вице-премьер.

Как отметил Семашко, разрешение всех вопросов по поставкам нефти между Россией и Беларусью позволит полностью загрузить отечественные нефтеперерабатывающие заводы и обеспечить им нормальную работу.

В то же время, как признался вице-премьер, обсуждение поставок газа еще продолжается.

С конца прошлого года страны не могли урегулировать вопросы по объемам и стоимости поставок газа и нефти. Вопрос решался несколько месяцев, а к каким-то решениям стороны пришли только весной. Тогда пришлось вмешиваться в решение вопросов в том числе и президентам, а планы построили на будущее: по созданию в 2020-х общего энергетического рынка.

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Кроме заявлений по нефтегазовым договоренностям с Россией, Семашко в среду рассказал о росте белорусской экономики, о том, как пересадят всех чиновников на машины "Джили" , и будущем повышении стоимости бензина .