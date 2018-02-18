Япринцев о поставках в Монголию: Помогает качество БелАЗов и рост рынка, а не дружба с президентом

Освоение Беларусью рынков за пределами комфортных и привычных регионов идет непросто. Белорусский экспорт в Монголию по итогам января-ноября прошлого года вырос на 71% до 12,8 млн долларов. О том, как работать на трудном рынке и помогает ли в этом спорт и дружба с президентом страны, рассказал белорусский бизнесмен Владимир Япринцев.

В монгольской истории у Япринцева есть еще одна тема — самбо. В выходные его можно было увидеть в минском Дворце спорта, где проходил 22-й международный турнир категории А — открытый чемпионат Беларуси по самбо на призы президента Беларуси. Впервые в истории в нем принимала участие национальная команда Монголии.



На чемпионате в Минске сборная Монголии завоевала четыре медали: одно золото, два серебра и одну бронзу. Фото: izsambo.ru

«К сожалению, самбо сейчас не на таком уровне в Монголии, как было в советское время. В настоящее время больше внимания дзюдо, успехи монгольских дзюдоистов известны в мире, они чемпионы мира, олимпийские чемпионы. И хотя самбо уделялось меньше внимания, сейчас в этот вид спорта пришла молодая команда», — отмечает генеральный секретарь федерации самбо Монголии, помощник президента Батбаяр Аурюн Эрдене.



Владимир Япринцев и глава федерации самбо Монголии Батбаяр Аурюн Эрдене в Минске. Фото TUT.BY

За возможность участия в белорусском чемпионате он благодарит белорусское посольство в Монголии и лично Япринцева.

«У Япринцева есть бизнес в Монголии, и когда он бывает в этой стране, всегда проводит тренировки. Сперва на тренировки приезжало человек тридцать, сейчас просто в зал не зайти — очень много народу собирается на мастер-класс, в три смены приходится тренироваться», — рассказывает Батбаяр Аурюн Эрдене.

Интерес к самбо в этой стране разогрелся не случайно — в прошлом году президентом страны стал чемпион мира по самбо 1983 года, обладатель кубка мира Халтмаагийн Баттулга.

С нынешним президентом Владимир Япринцев знаком с начала 1980-х. «Вместе боролись, отношения у нас с ним старинные и не только связанные с бизнесом. Он был министром промышленности и сельского хозяйства, лидером демократов. На парламентских выборах, в которых он участвовал, его просто „разорвали“, двадцать человек из окружения арестовали. И вот в 2017 году снова идет на выборы и выигрывает», — улыбается Япринцев.

Его компания работает на рынке Монголии больше пяти лет. Направление, отмечает Япринцев, очень перспективное: «У них вся экономика завязана на добыче ресурсов. Работать на этом рынке очень непросто — приходится давать отсрочки, брать в счет оплаты уголь. Несмотря на сложности, мы стараемся выполнять свои обязательства. Посольство наше очень помогает бороться за рынок, а там жесткая конкуренция, активны Caterpillar, Komatsu».



Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга (в центре), посол Беларуси Станислав Чепурной (крайний слева), генеральный директор БелАЗа Петр Пархомчик (третий слева) и Владимир Япринцев. Фото: личный архив

В планах, рассказывает он, — расширение поставок за счет потребительских товаров, хотя конкуренция в этом сегменте еще выше — рядом Китай.

«Мы сейчас своей работой доказываем возможности нашей техники. Спорт тут помогает», — говорит Япринцев. На вопрос о том, помогает ли то, что президент — друг, он улыбается. «Помогает качество наших БелАЗов, то, что рынок поднимается, и наша компания хорошо работает. Что такое Монголия? Это страна, где вы никогда не получите предоплату. Никогда. Рядом Китай, они сделали хорошие самосвалы и они готовы предлагать очень хорошие условия поставок — с отсрочкой на пять лет отдают технику. Для нас это сложный рынок. А друг президента — это для меня дополнительная ответственность. Я не предаю и стараюсь не подводить друзей».

Продолжил мысль он уже белорусской темой отставок. «Я сразу позвонил Шамко ( отправленный президентом в четверг в отставку министр спорта Александр Шамко. — Прим. TUT.BY). СМС прислал — „Александр Игоревич, я у тебя есть“. Когда он был министром, я не звонил — мне ничего не нужно. Но важно, чтобы в сложной ситуации друзья не отвернулись, остались рядом. Я не говорю о профессиональных качествах, о вине, которую может доказать или не доказать только суд, но человеческое отношение, отношение друзей не должно от этого зависеть. Я дружу не с должностями, как некоторые, а с людьми», — резюмировал Япринцев.