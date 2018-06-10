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МАЗ одолел местного производителя и поставит во Львов 100 автобусов

11.06.2018 13:40 — Новости Экономики | Tut.by  
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Львов приобретет у Минского автомобильного завода 100 городских автобусов. Их планируется собрать и поставить в Украину до конца года. Данную информацию подтвердили в ОАО «МАЗ».


Автобусы предназначены для Львовского коммунального автотранспортного предприятия (АТП). Их будут использовать для перевозки пассажиров на городских маршрутах. Техника закупается по схеме финансового лизинга с участием местного «Укргазбанка».

Переговоры и подготовка к сделке велись с 2017 года, но окончательно вопрос был решен на недавнем заседании украинско-белорусской рабочей группы по сотрудничеству в области промышленности и производственной кооперации.

«Мы впервые в истории предприятия заключили столь крупную сделку с государственным перевозчиком из западной Украины. Это вдвойне почетно, учитывая, что в этом регионе существует собственный производитель автобусов. По сути, география присутствия белорусских автобусов теперь охватывает практически все важные регионы Украины», — отметил директор ООО «СИИ «Торговый Дом» «МАЗ-Украина» Андрей Власенко.

Во Львов будут поставлены городские автобусы МАЗ 203 069, оснащенные двигателем Mercedes Benz и автоматической коробкой передач. Салон рассчитан максимум на 105 пассажиров и включает 30 сидений. Предусмотрены также раскладные пандусы, современная система вентиляции и цифровые камеры для передачи изображения на монитор водителя. При согласовании комплектации были учтены все требования украинской стороны, вплоть до типа рулевого механизма.

По данным издания Zaxid.net, среди возможных вариантов львовская мэрия рассматривала приобретение автобусов Минского автомобильного завода, львовского СП «Электронтранс» (входит в концерн «Электрон»), турецких производителей Temsa, Otokar, Karsan, ВМС, украинского Ataman (на базе Isuzu), китайского Youtong и даже немецкого MAN, который собирает автобусы в Польше. Самыми дешевыми оказались предложения МАЗа и «Электронтранса». Белорусский производитель предложил автобусы по 122 тыс. евро за единицу, а львовский — по 147 тыс. евро. Остальные предложения, в том числе и из-за необходимости растаможки автобусов, оказались намного дороже.

Всего же Минский автозавод поставил в Украину более 1 тыс. автобусов. Больше всего их используется в Киеве.

 
 
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Во Львов будут поставлены городские автобусы МАЗ 203 069, оснащенные двигателем Mercedes Benz и автоматической коробкой передач. Салон рассчитан максимум на 105 пассажиров и...
 
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