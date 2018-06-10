МАЗ одолел местного производителя и поставит во Львов 100 автобусов

Львов приобретет у Минского автомобильного завода 100 городских автобусов. Их планируется собрать и поставить в Украину до конца года. Данную информацию подтвердили в ОАО «МАЗ».





Автобусы предназначены для Львовского коммунального автотранспортного предприятия (АТП). Их будут использовать для перевозки пассажиров на городских маршрутах. Техника закупается по схеме финансового лизинга с участием местного «Укргазбанка».

Переговоры и подготовка к сделке велись с 2017 года, но окончательно вопрос был решен на недавнем заседании украинско-белорусской рабочей группы по сотрудничеству в области промышленности и производственной кооперации.

«Мы впервые в истории предприятия заключили столь крупную сделку с государственным перевозчиком из западной Украины. Это вдвойне почетно, учитывая, что в этом регионе существует собственный производитель автобусов. По сути, география присутствия белорусских автобусов теперь охватывает практически все важные регионы Украины», — отметил директор ООО «СИИ «Торговый Дом» «МАЗ-Украина» Андрей Власенко.

Во Львов будут поставлены городские автобусы МАЗ 203 069, оснащенные двигателем Mercedes Benz и автоматической коробкой передач. Салон рассчитан максимум на 105 пассажиров и включает 30 сидений. Предусмотрены также раскладные пандусы, современная система вентиляции и цифровые камеры для передачи изображения на монитор водителя. При согласовании комплектации были учтены все требования украинской стороны, вплоть до типа рулевого механизма.

По данным издания Zaxid.net , среди возможных вариантов львовская мэрия рассматривала приобретение автобусов Минского автомобильного завода, львовского СП «Электронтранс» (входит в концерн «Электрон»), турецких производителей Temsa, Otokar, Karsan, ВМС, украинского Ataman (на базе Isuzu), китайского Youtong и даже немецкого MAN, который собирает автобусы в Польше. Самыми дешевыми оказались предложения МАЗа и «Электронтранса». Белорусский производитель предложил автобусы по 122 тыс. евро за единицу, а львовский — по 147 тыс. евро. Остальные предложения, в том числе и из-за необходимости растаможки автобусов, оказались намного дороже.

Всего же Минский автозавод поставил в Украину более 1 тыс. автобусов. Больше всего их используется в Киеве.