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Родоначальнику белорусского игорного бизнеса грозит банкротство
22.06.2018 09:54 — Новости Экономики | Tut.by
Вслед за Olympic Casino игорный рынок Беларуси может потерять еще один известный бренд.
В этом месяце Экономический суд Минска начал производство по делу о банкротстве одного из родоначальников белорусского игорного бизнеса — компании «Ново-БР». Ей принадлежат известные казино «У Адмирала».
Владельцы «самого надежного казино Беларуси», как позиционируется бренд на
Согласно данным
«Ново-БР» является одним из старейших участников белорусского игорного бизнеса. Компания была создана в 1993 году. В настоящее время ей принадлежат казино «У Адмирала» и залы игровых автоматов в гостиницах «Орбита» (Минск) и «Турист» (Гомель).
Как уже сообщало «Завтра твоей страны», в 2016 году
На белорусском рынке холдинг OEG присутствовал с 2006 года и владел почти десятком казино Olympic Casino и залов игровых автоматов.
«OEG уходит с белорусского рынка азартных игр из-за неэффективных операций, вызванных макроэкономической ситуацией и слабыми перспективами для повышения рентабельности в Беларуси», — сообщило руководство компании о причинах свертывании операций в Беларуси.
Согласно Реестру специальных разрешений (лицензий) на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса, по состоянию на 1 июня 2018 года лицензии, дающие возможность работы на этом рынке, имели 106 компаний (на 1 июня 2018 года — 104). В этом году разрешения на открытие казино, залов игровых автоматов и букмекерских контор получили пять юридических лиц. Заведения разместятся в Минске, Полоцке, Бресте, Гродно и на автомагистрали М-1 в Дубровенском районе.
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Вслед за Olympic Casino игорный рынок Беларуси может потерять еще один известный бренд.
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