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В городе белорусских атомщиков введена в строй первая в Белорусской энергосистеме цифровая подстанция

25.01.2019 — Новости Экономики | Заря над Неманам  
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Подстанцию под проектным названием «Островец Восточная» начали строить в апреле прошлого года. Подстанция мощностью 110 кВ была необходима для надежного обеспечения вновь создаваемых объектов потребления электроэнергии в Островце, который прирос еще тремя современными микрорайонами. Реализация проекта тесно увязана со строительством Белорусской АЭС.
 
 
В ходе реализации проекта была реконструирована высоковольтная линия 110 кВ Ошмяны-Островец длиной 15,3 километра. На ней был подвешен оптический кабель в грозозащитном тросе.
 
В городе белорусских атомщиков введена в строй первая в Белорусской энергосистеме цифровая подстанция
 
Подстанция «Юбилейная» введена в год 60-летия Белорусской энергосистемы. Она размещена на площади почти один гектар. Здесь установлены современное высоковольтное и микропроцессорное оборудование, релейная защита и автоматика.
 
 
 
 
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Подстанцию под проектным названием «Островец Восточная» начали строить в апреле прошлого года. Подстанция мощностью 110 кВ была необходима для надежного...
 
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