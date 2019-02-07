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Schneider Electric объявила о старте международного кейс-чемпионата для студентов Go Green in the City 2019

08.02.2019 14:14 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Компания Schneider Electriс объявляет о старте девятого международного конкурса Go Green in the City 2019. Целью конкурса является поиск ярких идей и инновационных решений для умных и энергоэффективных городов. Go Green in the City, это не только шанс внести весомый вклад в глобальную цифровую экономику, но и возможность отправиться в путешествие на Инновационный саммит Schneider Electric, который пройдет 2 и 3 октября 2019 года в Барселоне. Мероприятие соберет экспертов компании и международных специалистов, готовых поделиться инсайтами и решениями в области глобальной цифровизации. В рамках саммита эксперты Schneider Electric помогут студентам почувствовать себя частью инновационного мира и заручиться поддержкой менторов, что впоследствии может помочь получить работу в компании Schneider Electric. В 2018 году более 24 тысяч молодых инноваторов из более чем 3 тысяч университетов и 163 стран приняло участие в конкурсе, причем 58 процентов из них были девушки.

Четыре номинации конкурса в 2019 году помогут найти ответы на самые актуальные вопросы современного интеллектуального и энергоэффективного города. Участникам будет предложено разработать идеи проектов по темам Здания будущего, Завод будущего, Сети будущего, Устойчивое развитие и доступ к энергии.

Номинации связаны с бизнес-стратегией Schneider Electric в области устойчивого развития, а также со стремлением компании следовать Целям устойчивого развития ООН. Schneider Electric приглашает студентов поделиться своим видением того, как изменить мир, продемонстрировав наиболее эффективные пути к устойчивости. Связь общества и среды с технологиями и бизнесом.

Сегодня перед молодым поколением стоит сложная задача. Необходимо создать свое будущее. Чтобы оно было устойчивым, необходимо только одно. Помогать молодежи стать движущей силой инноваций. Я горжусь тем, что Go Green in the City стал той площадкой, которая помогает студентам развивать свои идеи для лучшего будущего, отмечает Оливье Блюм, исполнительный вице-президент Schneider Electric по кадровым вопросам.

Звирево Чисадза и Тариро Синтия Мутсиндиква из Института водных и энергетических наук Панафриканского университета в Алжире поделились впечатлениями после победы в конкурсе в 2018 году. Участие в Go Green in the City стало удивительным опытом для меня. Все началось с небольшой задумки, но благодаря менторам из Schneider Electric она трансформировалась в большую идею, способную противостоять проблеме голода во всем мире, сообщает Тариро Синтия. Во время соревнования мы смогли пообщаться с экспертами Schneider Electric и узнать больше о вызовах мировому устойчивому развитию, вспоминает Звирево.

Команды участников должны состоять из двух студентов, изучающих инженерные и бизнес-дисциплины, физику, информатику, математику и другие смежные науки. Участники должны представлять один регион или страну. Согласно Политике Schneider Electric социокультурного многообразия и инклюзивности, обязательным является следующее условие. В команде должна быть как минимум одна девушка. Подать заявку на конкурс можно до 25 мая 2019 года.

www.se.com
 
 
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Компания Schneider Electriс объявляет о старте девятого международного конкурса Go Green in the City 2019. Целью конкурса является поиск ярких идей и инновационных решений для умных...
 
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