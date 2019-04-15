Кириенко: Таких масштабных вводов атомных мощностей не было 30 лет, АЭС - это импульс для экономики

Источник материала: Tut.by

Атомная энергия — надежный и чистый источник, способствующих развитию науки, медицины, образования, сельского хозяйства, но отдельно стоит отметить «тот импульс, который строительство АЭС дает экономическому росту каждой страны, которая делает для себя соответствующий выбор», заявил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, открывая форум «Атомэкспо 2019» в Сочи.



Фото: Atomexpo.com

Жителям планеты нужно решить две глобальные задачи — избавить человечество от нищеты и исцелить планету, напомнил он. «Важнейшая роль в этом — достаточность запасов энергии. Без этого невозможно решить ни первую, ни вторую задачу. Но время меняется, и если еще недавно стоял вопрос „энергия любой ценой“, то сегодня страны говорят — да, она нужна, но не любая и не любой ценой. На первый план выходят надежность, экологичность и безопасность», — отметил Кириенко.

Первый замглавы Администрации напомнил, что первые форумы «Атомэкспо» (а сейчас идет одиннадцатая выставка) проходили на фоне дискуссии о том, что будущее мировой атомной энергетики туманно, скорее, она будет сворачиваться, чем развиваться. «Вопрос был в том, откажутся окончательно от нее страны, эксплуатирующие атомную энергетику, или все-таки на какое-то время роль атомной энергетики сохранится. Посмотрите на результаты прошедшего года. В 2018 году в мире было запущено 10 гигаватт новых атомных мощностей. 40% пусков обеспечил „Росатом“, еще 5 гигаватт — перезапущенные АЭС в Японии. Это 15 гигаватт новый атомных мощностей, такого не было последние 30 лет», - заявил Кириенко.

Он подчеркнул, что сегодня все больше стран делает выбор в пользу атомных технологий. По данным МАГАТЭ сегодня в мире строится 55 новых реакторов в 18 странах. «Росатом» строит 36 энергоблоков в 12 странах, не считая саму Россию.

Киреннко отметил, что в новых проектах соблюдаются «все постфукусимские требования к безопасности».

При этом в последние годы ряд стран, к примеру, Германия, приняли решение об отказе от эксплуатации АЭС. Гендиректор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев отметил, что «Германия не выпадает из большого ядерного альянса». Он рассказал, как в ходе прошлогодней поездки в Германию с делегацией «Росатома» чувствовал себя «ядерным Че Геварой», ведь Германия приняла решение о выходе из энергетического мирового ядерного альянса. «Но та заинтересованность, которую демонстрировал немецкий бизнес, представители инновационных компаний, научных кругов к ядерным технологиям, в том числе энергетическим, меня очень впечатлили», — сказал Лихачев.

Глава «Росатома» напомнил о «зелености» атомной генерации. «Основной вызов мировому энергетическому сообществу сегодня — борьба с выбросами СО2. Очень простая цифра — более 2 млн тонн СО2 было бы выброшено в атмосферу дополнительно, если сегодняшнюю атомную генерацию (11% мирового энергобаланса) заменить на генерацию углеводородную. Еще одна показательная цифра — это всего немного уступает цифре 2,5 млн тонн — это экологический вес наших „легких“, столько углеводородов нейтрализуют в год болеарные (северные таежные) леса нашей планеты», — рассказал Лихачев.