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Сохраним урожай вместе!

10.07.2019 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Уборка урожая - очень важный этап сельскохозяйственных работ. К ней подключаются самые разные службы. Одни из них - работники Ивьевского районного отдела по ЧС: ведь важно не только в срок убрать урожай, но и сохранить его в целостности и сохранности.

Сохраним урожай вместе!

В целях предупреждения пожаров в местах хранения и переработки зерновых, на комбайнах и зерноуборочной технике накануне уборки культур работники райотдела МЧС заблаговременно проводят рейды безопасности.
В ходе проведения рейда особое внимание направлено на соблюдение правил пожарной безопасности, в частности, комплектация средствами пожаротушения и умение ими пользоваться. С работниками, занятыми в зерноуборочной компании, проведены дополнительные инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности. Распространена наглядная продукция.

 
 
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Уборка урожая - очень важный этап сельскохозяйственных работ. К ней подключаются самые разные службы. Одни из них - работники Ивьевского районного отдела по ЧС:...
 
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