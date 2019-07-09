Сохраним урожай вместе!

Источник материала: Ивьевский край

Уборка урожая - очень важный этап сельскохозяйственных работ. К ней подключаются самые разные службы. Одни из них - работники Ивьевского районного отдела по ЧС: ведь важно не только в срок убрать урожай, но и сохранить его в целостности и сохранности.





В целях предупреждения пожаров в местах хранения и переработки зерновых, на комбайнах и зерноуборочной технике накануне уборки культур работники райотдела МЧС заблаговременно проводят рейды безопасности.

В ходе проведения рейда особое внимание направлено на соблюдение правил пожарной безопасности, в частности, комплектация средствами пожаротушения и умение ими пользоваться. С работниками, занятыми в зерноуборочной компании, проведены дополнительные инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности. Распространена наглядная продукция.