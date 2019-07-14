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ФОТОФАКТ: бывший торговый центр «Е-Сити» сменил вывеску на «Корона-Сити»
15.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Мы уже
Напомним, что в конце мая
Кстати, к ООО «Евроторг» в последнее время возникает много вопросов со стороны МАРТ: министерство
Фото: Павел Садовский
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