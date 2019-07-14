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ФОТОФАКТ: бывший торговый центр «Е-Сити» сменил вывеску на «Корона-Сити»

15.07.2019 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Мы уже писали о том, что компания «Евроторг» закрыла свой крупнейший гипермаркет в Минске — «Е-Сити» на Денисовской. Купить торговые площади смогла торговая сеть «Корона» за $43 млн. И вот сегодня вывеска на торговом центре сменилась на «Корона-сити». 

ФОТОФАКТ: бывший торговый центр «Е-Сити» сменил вывеску на «Корона-Сити»
ФОТОФАКТ: бывший торговый центр «Е-Сити» сменил вывеску на «Корона-Сити»

Гипермаркет «Евроопт» на Денисовской был одним из самых крупных в стране — его площадь составляет 4,5 тыс. «квадратов». Магазин открыли в ноябре 2014 года.

ФОТОФАКТ: бывший торговый центр «Е-Сити» сменил вывеску на «Корона-Сити»
ФОТОФАКТ: бывший торговый центр «Е-Сити» сменил вывеску на «Корона-Сити»
ФОТОФАКТ: бывший торговый центр «Е-Сити» сменил вывеску на «Корона-Сити»

Напомним, что в конце мая стало известно, что «Табак-Инвест» (бренд «Корона») выкупил у ООО «Евроторг» здание торгового центра «Е-сити». Ориентировочная сумма сделки, по данным belretail.by, составила 43 млн долларов.

Кстати, к ООО «Евроторг» в последнее время возникает много вопросов со стороны МАРТ: министерство обнаружило факт несоблюдения антимонопольного законодательства со стороны ритейлера и факт недобросовестной рекламы.

ФОТОФАКТ: бывший торговый центр «Е-Сити» сменил вывеску на «Корона-Сити»
ФОТОФАКТ: бывший торговый центр «Е-Сити» сменил вывеску на «Корона-Сити»
 
Теги: Минск
 
 
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Мы уже писали о том, что компания «Евроторг» закрыла свой крупнейший гипермаркет в Минске — «Е-Сити» на Денисовской. Купить торговые площади смогла торговая сеть...
 
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