ФОТОФАКТ: бывший торговый центр «Е-Сити» сменил вывеску на «Корона-Сити»

Источник материала: realt.by

Мы уже писали о том, что компания «Евроторг» закрыла свой крупнейший гипермаркет в Минске — «Е-Сити» на Денисовской. Купить торговые площади смогла торговая сеть «Корона» за $43 млн. И вот сегодня вывеска на торговом центре сменилась на «Корона-сити».

Гипермаркет «Евроопт» на Денисовской был одним из самых крупных в стране — его площадь составляет 4,5 тыс. «квадратов». Магазин открыли в ноябре 2014 года.







Напомним, что в конце мая стало известно , что «Табак-Инвест» (бренд «Корона») выкупил у ООО «Евроторг» здание торгового центра «Е-сити». Ориентировочная сумма сделки, по данным belretail.by, составила 43 млн долларов. Кстати, к ООО «Евроторг» в последнее время возникает много вопросов со стороны МАРТ: министерство обнаружило факт несоблюдения антимонопольного законодательства со стороны ритейлера и факт недобросовестной рекламы .



