Лукашенко утвердил прогноз на 2020 год: экономика должна вырасти на 2,8%, инфляция - не более 5%

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко утвердил параметры прогноза социально-экономического развития и основные направления денежно-кредитной политики Беларуси на 2020 года, сообщает пресс-служба президента.

Параметры прогноза определены исходя из необходимости сохранения макроэкономической сбалансированности, повышения уровня жизни населения, а также формирования условий для ускоренного роста экономики в среднесрочной перспективе, говорится в сообщении.

Так, ключевыми показателями эффективности работы правительства на 2020 год являются прирост валового внутреннего продукта на 2,8%, экспорта товаров и услуг – на 3,6%, реальных зарплат – на 2,4%, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами в размере 1% к ВВП.

Кроме того, Совету министров и Национальному банку поручено утвердить план дополнительных мер для роста экономики, в частности для повышения производительности труда, создания благоприятных условий работы инвесторов, снижения контролирующего и административного давления на экономические субъекты, задействования неиспользованных резервов экономического роста.

Монетарная политика в следующем году будет направлена на стабилизацию инфляции, измеряемой индексом потребительских цен, на уровне не более 5% (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года).

Обеспечение ценовой стабильности будет достигаться Национальным банком в режиме монетарного таргетирования посредством контроля над объемом денежного предложения. Сбалансированному росту денежного предложения будет способствовать поддержание в реальном выражении процентных ставок в экономике на положительном уровне.

Национальный банк продолжит проводить курсовую политику в режиме плавающего курса. В рамках перехода в среднесрочном периоде к режиму инфляционного таргетирования предусмотрены мероприятия, направленные на снижение степени участия Нацбанка в торгах на внутреннем валютном рынке. Национальный банк будет проводить операции по покупке иностранной валюты для пополнения золотовалютных резервов при устойчивом превышении ее предложения над спросом на внутреннем валютном рынке.

Ранее правительство по поручению Лукашенко придало небольшой рост экономике и зарплатам на 2020 год. Прогноз роста ВВП был увеличен на 0,3 процентного пункта до 2,8%.

Стоит отметить, что МВФ предрекает белорусской экономике лишь 0,3% роста.

По итогам января-сентября 2019 года рост ВВП Беларуси составил 1% (власти прогнозировал по итогам года 4%). Одна из причин — просел экспорт. Из-за «грязной» нефти и российского налогового маневра Беларусь недополучила 1,5 миллиарда долларов. Лишь половину потерянных средств удалось компенсировать за счет наращивания поставок по другим видам продукции.