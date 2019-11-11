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Украина: В Минске сегодня были сняты все препятствия для встречи лидеров нормандской четверки
12.11.2019 18:21 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На заседании контактной группы в Минске были сняты все препятствия для встречи лидеров стран «нормандской четверки». Об этом на своей странице в Facebook
«Сегодня на заседании трехсторонней контактной группы в Минске были сняты все препятствия для встречи в „нормандском формате“ на высшем уровне — разведение сил и средств в районе населенных пунктов Золотое, Петровское, Станица Луганская стало последними шагами в этом направлении. Проведение встречи лидеров стран „нормандской четверки“ в ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов в урегулировании конфликта», — написала Олифер.
Полпред России в контактной группе Борис Грызлов сообщил, что специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила завершение процесса отвода войск в районе Петровского — на последнем из трех согласованных ранее пилотных участков на Донбассе,
Отвод сил обеих сторон от линии соприкосновения в Петровском и Золотом, напомним, был основным условием проведения нового саммита лидеров России, Украины, Германии и Франции.
Путин и Зеленский еще не встречались, но несколько раз разговаривали по телефону. В конце августа Зеленский
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Полпред России в контактной группе Борис Грызлов сообщил, что специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила завершение процесса отвода войск в районе...
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