Украина: В Минске сегодня были сняты все препятствия для встречи лидеров нормандской четверки

Источник материала: Tut.by

На заседании контактной группы в Минске были сняты все препятствия для встречи лидеров стран «нормандской четверки». Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«Сегодня на заседании трехсторонней контактной группы в Минске были сняты все препятствия для встречи в „нормандском формате“ на высшем уровне — разведение сил и средств в районе населенных пунктов Золотое, Петровское, Станица Луганская стало последними шагами в этом направлении. Проведение встречи лидеров стран „нормандской четверки“ в ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов в урегулировании конфликта», — написала Олифер.

Полпред России в контактной группе Борис Грызлов сообщил, что специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила завершение процесса отвода войск в районе Петровского — на последнем из трех согласованных ранее пилотных участков на Донбассе, сообщает ТАСС.

Отвод сил обеих сторон от линии соприкосновения в Петровском и Золотом, напомним, был основным условием проведения нового саммита лидеров России, Украины, Германии и Франции.

Путин и Зеленский еще не встречались, но несколько раз разговаривали по телефону. В конце августа Зеленский заявил , что во время второго телефонного разговора с Путиным они договорились встретиться лично в рамках «нормандского формата», но дата саммита до сих пор не назначена.