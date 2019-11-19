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В округе «Мисс Беларусь» разница между теми, кто получил бюллетень, и теми, кто проголосовал, - 468 человек

20.11.2019 13:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Более чем в половине избирательных округов Минска количество избирателей, получивших бюллетени, не совпадает с количеством избирателей, принявших участие в голосовании, то есть опустивших бюллетень в ящик для голосования. В некоторых разница в цифрах превышает 400 человек.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Данные о выданных бюллетенях опубликовал ЦИК. Согласно цифрам, из 20 избирательных округов Минска только в девяти количество избирателей, получивших бюллетени, почти совпадает с количеством избирателей, принявших участие в голосовании, — например, в некоторых округах вынесли один или четыре бюллетеня.

Самая большая разница между теми, кто получил бюллетень, и теми, кто опустил его в ящик в Кальварийском округе № 104, где депутатом стала «Мисс Беларусь — 2018» Мария Василевич, — 468 человек: получили бюллетень 40 499 избирателей, проглосовали — 40 031.

Большой «разрыв» цифр также в округе действующего депутата Старовойтовой Анны — Каменногорском округе № 101 — 245 избирателей, в Пушкинском № 103, где победил председатель Минского городского Совета депутатов Василий Панасюк, разница составила 380 человек, в Западном № 102 — 334 — там депатутом стала сотрудник «Беларусбанка» Марина Ленчевская, 249 человек получили бюллетень и не опустили в ящик в округе первого проректора БГУИР Сергея Дика, в Восточном № 107, где депутатом стал глава «Белой Руси» Геннадий Давыдько, — 279.

В областях округов, где цифры отличаются больше чем на 100, всего два: Могилевский-Центральный № 85 с разницей в 112 бюллетеней и Брестский-Пограничный № 4 с разницей 282 бюллетеня.

В ЦИК такую разницу в цифрах объясняют «гражданской позицией» минчан.

— Бывали у нас случаи, когда люди получали свои бюллетени и уходили с ними с участка. Наверное, это проявление такой гражданской позиции. Конечно, 400 человек — это много, но может быть реально, для Минска вполне реально, потому что здесь люди имеют самую активную гражданскую позицию, которую везде хотят выразить, — пояснил TUT.BY заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы Иван Толкач.

 
Теги: Минск
 
 
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Согласно данным ЦИК, из 20 избирательных округов Минска только в девяти количество избирателей, получивших бюллетени, почти совпадает с количеством избирателей,...
 
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