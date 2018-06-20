Маленькие ельчане любят отдыхать на детской площадке



















Любят проводить свободное время дети на детской площадке около спортивного комплекса в г. Ельске. Сюда приходят учителя школьников, которые посещают летние оздоровительные лагеря, чтобы весело провести время на свежем воздухе.

С удовольствием играет на площадке маленький ельчанин Алексей Зоз. Его мама Ольга часто приводит сына сюда.

– Вместе с сыном Алексеем я часто бываю на детской площадке. Сыну нравятся и горки, и кораблик, и качели. Да и поиграть на свежем воздухе полезно.

Однако меня, как и многих родителей, возмущает, то, что некоторые подростки позволяют себе вольности и рисуют неприличные карикатуры, делают нецензурные надписи. Чему научат детей такие надписи и рисунки?

Считаю, что родителям нужно разъяснять своим чадам, что гадить и оставлять после себя пошлые надписи неприлично и наказуемо законом. А кто это сделал, то пусть бы и убрал за собой.

Я бы вместе с сыном охотно приняла участие в акции «Наведем порядок вместе», облагораживая детскую площадку. Уверена, что эту идею поддержали бы и другие родители, тем самым воспитывая детей на хорошем примере, приобщая их к культуре поведения и труду.