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Маленькие ельчане любят отдыхать на детской площадке

21.06.2018 — Новости Здоровья | Народны голас  
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Маленькие ельчане любят отдыхать на детской площадке
Маленькие ельчане любят отдыхать на детской площадке
Маленькие ельчане любят отдыхать на детской площадке


Маленькие ельчане любят отдыхать на детской площадке

Любят проводить свободное время дети на детской площадке около спортивного комплекса в г. Ельске. Сюда приходят учителя школьников, которые посещают летние оздоровительные лагеря, чтобы весело провести время на свежем воздухе.    

С удовольствием играет на площадке маленький ельчанин Алексей Зоз. Его мама Ольга часто приводит сына сюда.

– Вместе с сыном Алексеем я часто бываю на детской площадке. Сыну нравятся и горки, и кораблик, и качели. Да и поиграть на свежем воздухе полезно.

Однако меня, как и многих родителей, возмущает, то, что некоторые подростки позволяют себе вольности и рисуют неприличные карикатуры, делают нецензурные надписи. Чему научат детей такие надписи и рисунки?

Считаю, что родителям нужно разъяснять своим чадам, что гадить и оставлять после себя пошлые надписи неприлично и наказуемо законом. А кто это сделал, то пусть бы  и убрал за собой.

 Я бы вместе с сыном охотно приняла участие в акции «Наведем порядок вместе», облагораживая детскую площадку. Уверена, что эту идею поддержали бы и другие родители, тем самым воспитывая детей на хорошем примере, приобщая их к культуре поведения и труду.

 
 
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