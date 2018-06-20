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Маленькие ельчане любят отдыхать на детской площадке
21.06.2018 — Новости Здоровья | Народны голас
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Любят проводить свободное время дети на детской площадке около спортивного комплекса в г. Ельске. Сюда приходят учителя школьников, которые посещают летние оздоровительные лагеря, чтобы весело провести время на свежем воздухе.
С удовольствием играет на площадке маленький ельчанин Алексей Зоз. Его мама Ольга часто приводит сына сюда.
– Вместе с сыном Алексеем я часто бываю на детской площадке. Сыну нравятся и горки, и кораблик, и качели. Да и поиграть на свежем воздухе полезно.
Однако меня, как и многих родителей, возмущает, то, что некоторые подростки позволяют себе вольности и рисуют неприличные карикатуры, делают нецензурные надписи. Чему научат детей такие надписи и рисунки?
Считаю, что родителям нужно разъяснять своим чадам, что гадить и оставлять после себя пошлые надписи неприлично и наказуемо законом. А кто это сделал, то пусть бы и убрал за собой.
Я бы вместе с сыном охотно приняла участие в акции «Наведем порядок вместе», облагораживая детскую площадку. Уверена, что эту идею поддержали бы и другие родители, тем самым воспитывая детей на хорошем примере, приобщая их к культуре поведения и труду.
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> Любят проводить свободное время дети на детской площадке около спортивного комплекса в г. Ельске. Сюда приходят учителя школьников, которые посещают летние...
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