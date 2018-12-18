Минздрав Беларуси пояснил, какие изменения произойдут в выдаче больничных

С 31 января 2019 года в Беларуси изменяется порядок оформления листов нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности. Кто может получить больничный?

В частности, по информации пресс-службы Министерства здравоохранения, изменения коснулись как порядка выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан (листка нетрудоспособности и справки о временной нетрудоспособности), так и порядка оформления указанных документов с учетом практики применения.

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