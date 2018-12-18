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Минздрав Беларуси пояснил, какие изменения произойдут в выдаче больничных

19.12.2018 11:54 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Минздрав Беларуси пояснил, какие изменения произойдут в выдаче больничных
Фото из открытых источников

С 31 января 2019 года в Беларуси изменяется порядок оформления листов нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности.

Минздрав Беларуси пояснил, какие изменения произойдут в выдаче больничных Кто может получить больничный?

В частности, по информации пресс-службы Министерства здравоохранения, изменения коснулись как порядка выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан (листка нетрудоспособности и справки о временной нетрудоспособности), так и порядка оформления указанных документов с учетом практики применения.

Важные нововведения:

  • определен порядок оформления и выдачи электронного листка нетрудоспособности (справки о временной нетрудоспособности). В то же время бумажный вариант будет действителен в стране до тех пор, пока бланки полностью не используют;
  • конкретизирована информация, которую необходимо указывать при оформлении листка нетрудоспособности (справки о временной нетрудоспособности);
  • расширен перечень терминов и их определений: даны определения терминов выдача, продление, закрытие листка нетрудоспособности (справки о временной нетрудоспособности), что позволит одинаково их трактовать, исключив разночтение;
  • уточнен круг лиц, которым выдается листок нетрудоспособности и справка о временной нетрудоспособности, а также детализированы случаи их выдачи. К примеру, лицам трудоспособного возраста, не работающим и не состоящим на учете в органах по труду, занятости и социальной защите в качестве безработных будет выдаваться справка о временной нетрудоспособности;
  • предусмотрена выдача справки о временной нетрудоспособности лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы в случае стационарного лечения лица, фактически осуществляющего уход за инвалидом I группы;
  • определен порядок выдачи листка нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 3 лет, за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в случае, если мать или лицо, фактически осуществляющее уход за ребенком в возрасте до 3 лет, за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, одновременно работает на условиях неполного рабочего времени (не более половины месячной нормы часов) или на дому, либо обучается.
  • определена возможность продления листка нетрудоспособности (справки о ВН) лицу, осуществлявшему уход за больным ребенком в возрасте до 14 лет (ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет) при оказании им медицинской помощи в стационарных условиях, на один день для проезда к месту жительства (пребывания) в связи с удаленностью организации здравоохранения и невозможностью в день выписки из больничной организации здравоохранения доехать к месту жительства (пребывания);
  • уточнен порядок определения необходимости ухода за ребенком-инвалидом при его санаторно-курортном лечении в санаторно-курортных организациях или медицинской реабилитации в центрах медицинской или медико-социальной реабилитации. Теперь будет определяться необходимость в уходе за ребенком-инвалидом в возрасте до 10 лет, а также за ребенком-инвалидом в возрасте старше 10 лет с третьей или четвертой степенью утраты здоровья;
  • при решении вопроса о выдаче листка нетрудоспособности (справки о временной нетрудоспособности) по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет) в случае болезни матери не будет требоваться подтверждение о посещении ребенком детского сада (учреждения образования, иную организацию, индивидуального предпринимателя, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, реализующих образовательные программы дошкольного образования и специального образования на уровне дошкольного образования);
  • уточнена информация, которая должна содержаться в медицинских документах («Медицинская справка о состоянии здоровья», «Выписка из медицинских документов») при обращении пациента за медицинской помощью в связи с невозможностью выполнения (продолжения) работы (службы, учебы) или осуществления ухода за ребенком в возрасте до 3 лет (ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет) в организацию здравоохранения, оказывающую скорую медицинскую помощь, в том числе в больничную организацию здравоохранения в нерабочее для организации здравоохранения по месту жительства время, которая необходима в случае проведения экспертизы ВН: информация о дате, времени обращения пациента за медицинской помощью, данных объективного медицинского осмотра, результатах проведенных исследований;
  • определен порядок выдачи документов, удостоверяющих необходимость в уходе за больным ребенком в амбулаторных условиях, который в период нуждаемости в уходе достиг 14-летнего возраста. При достижении им 14-летнего возраста листок нетрудоспособности (справка о ВН) закрывается. Новый листок нетрудоспособности выдается как первичный. По окончании 7-дневного срока временной нетрудоспособности выдается справка о временной нетрудоспособности.
 
 
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Официальный документ об изменениях в порядке оформления листов нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности был опубликован 17 декабря.
 
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