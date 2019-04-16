Лечение артериальной гипертензии следует начинать ещё до развития выраженных изменений сердечно-сосудистой системы

Источник материала: Полесская правда



Об основных приемах профилактики артериальной гипертензии корреспондент pinsknews.by побеседовал с врачом-валеологом УЗ «Пинская центральная поликлиника» А.В. Войтович.

— Артериальная гипертензия — наиболее распространенное хроническое заболевание, характеризующееся устойчивым повышением систолического (более 140 мм.рт.ст.) и /или диастолического (более 90 мм.рт.ст) артериального давления. Высокое артериальное давление является основным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и их летальных осложнений, причем ведущая роль в причинах смерти населения принадлежит повышенному систолическому давлению, — отметила А.В. Войтович.

Артериальная гипертензия — самый распространенный управляемый фактор сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности в большинстве стран мира.

Возникновению и прогрессированию заболевания способствуют:

наследственная предрасположенность;

возраст: у мужчин — более 55 лет, у женщин- более 65 лет;

низкая физическая активность (гиподинамия);

избыточная масса тела (ожирение);

сахарный диабет;

повышенное потребление поваренной соли;

злоупотребление алкоголем;

курение;

хроническое психоэмоциональное перенапряжение (стрессы).

Перечисленные факторы риска наиболее присущи для развития первичной артериальной гипертензии. Выделяют также вторичную или симптоматическую артериальную гипертензию, которая встречается при поражении почек, желез внутренней секреции, клапанов сердца или крупных сосудов, заболеваний центральной нервной системы, приема некоторых лекарств.

Лечение артериальной гипертензии следует начинать еще до развития выраженных изменений сердечно-сосудистой системы с немедикаментозных методов, которые рекомендуются всем пациентам независимо от тяжести заболевания. Немедикаментозная программа снижения артериального давления — это мероприятия по изменению образа жизни. К ним относятся:

отказ от курения . Является одним из наиболее значимых изменений образа жизни в плане предотвращения как сердечно-сосудистых, так и заболеваний других органов.

. Является одним из наиболее значимых изменений образа жизни в плане предотвращения как сердечно-сосудистых, так и заболеваний других органов. снижение избыточной массы тела . Большинство пациентов с артериальной гипертензией страдают избыточной массой тела. Снижение уровня артериального давления при уменьшении массы тела может быть усилено за счет одновременного увеличения физической активности, уменьшения потребления алкоголя и поваренной соли. На каждые 10 кг снижения веса тела систолическое артериальное давление уменьшается на 5-10 мм.рт.ст.

. Большинство пациентов с артериальной гипертензией страдают избыточной массой тела. Снижение уровня артериального давления при уменьшении массы тела может быть усилено за счет одновременного увеличения физической активности, уменьшения потребления алкоголя и поваренной соли. На каждые 10 кг снижения веса тела систолическое артериальное давление уменьшается на 5-10 мм.рт.ст. увеличение физической активности . Рекомендуется умеренная аэробная физическая нагрузка, например, быстрая ходьба пешком, плавание в течение 30-45 минут 3-4 раза в неделю. Более интенсивная физическая нагрузка (бег) или поднятие тяжестей могут вызвать повышение артериального давления. Ежедневная 30-минутная физическая активность снижает систолическое артериальное давление на 4-9 мм.рт.ст.

. Рекомендуется умеренная аэробная физическая нагрузка, например, быстрая ходьба пешком, плавание в течение 30-45 минут 3-4 раза в неделю. Более интенсивная физическая нагрузка (бег) или поднятие тяжестей могут вызвать повышение артериального давления. Ежедневная 30-минутная физическая активность снижает систолическое артериальное давление на 4-9 мм.рт.ст. уменьшение потребления поваренной соли менее 5 г в день снижает систолическое артериальное давление на 2-8 мм.рт.ст. У пожилых людей снижение потребления соли до 2 г в сутки не сопровождается нежелательными явлениями и приводит к существенному уменьшению потребности в медикаментозном лечении гипертонии.

менее 5 г в день снижает систолическое артериальное давление на 2-8 мм.рт.ст. У пожилых людей снижение потребления соли до 2 г в сутки не сопровождается нежелательными явлениями и приводит к существенному уменьшению потребности в медикаментозном лечении гипертонии. отказ от употребления алкоголя . Существует прямая связь между потреблением алкоголя и уровнем артериального давления. Кроме того, алкоголь ослабляет действие антигипертензивных средств.

. Существует прямая связь между потреблением алкоголя и уровнем артериального давления. Кроме того, алкоголь ослабляет действие антигипертензивных средств. комплексное изменение диеты. Включает в себя увеличение потребления фруктов и овощей, продуктов, богатых калием, магнием, кальцием, рыбы и морепродуктов, ограничение животных жиров. Изменение диеты снижает систолическое артериальное давление на 8-15 мм.рт.ст.

В завершение беседы А.В. Войтович подчеркнула, что перечисленные перемены в образе жизни помогут снизить цифры артериального давления и улучшить качество жизни больного артериальной гипертензией.

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