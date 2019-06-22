Без малого 10 лет Лиана Телятицкая возглавляет коллектив больницы в Молотковичах

Источник материала: Полесская правда

Твердое намерение – быть врачом и никак иначе – сложилось у Лианы Телятицкой еще в детстве. Ее мечта сбылась, точнее, она сама пришла к ней, упорно преодолевая сложности образования и много работая. Хорошим врачом по-другому не стать.



Родилась Лиана Владимировна на Гомельщине, в городе Лельчицы. Ее мама была фельдшером, и многие родственники работали в медицине. Сказать бы, что пример родных определил ее судьбу в этой же сфере, но есть основания думать, что это было нечто большее. Ведь сестра Лианы Владимировны стала отличным хореографом, а брат посвятил себя спорту – он профессионально играет в баскетбол. Лиана же поступила в медицинский университет в Гомеле, успешно освоила лечебное дело и получила специальность «терапевт». Сейчас, когда у нее есть достаточный опыт работы, а разочарования в выборе не испытывала никогда, она знает: начни все сначала, пошла бы по этому самому пути. Так предопределено свыше.

В Пинск Лиана Телятицкая приехала за мужем. Он детский хирург, супруги учились в одно время в одном вузе. Уже одиннадцать лет Николай Телятицкий возглавляет коллектив Пинской детской больницы, при этом успешно совмещает медицинскую практику и административную работу. Так складывается и в профессиональной деятельности супруги.

Действительно, Лиане Телятицкой в разное время пришлось работать в территориальном медицинском отделении, медико-реабилитационной экспертной комиссии, заместителем заведующего поликлиники… С 2010 года она возглавляет коллектив теперь уже филиала «Больница «Молотковичи». Признается, что не совсем четко представляла, какой объем работы, в частности, руководящей, ей предстоит здесь выполнять. Но вошла в курс дела, в чем очень помог профессиональный слаженный коллектив. Представить только: больница в Молотковичах – автономное учреждение со всеми необходимыми службами, в ведении 21 здание и более девяти гектаров территории! Все это требует постоянного внимания.

Известно, что с 2018 года медучреждение перешло на новый формат работы: больница уже не называется инфекционной, сокращено туберкулезное отделение, открыто отделение паллиативной помощи с койками сестринского ухода на 30 мест. Отделение очень востребовано, койки сестринского ухода есть и в нескольких других больницах в районе, а паллиативную помощь пока оказывают только в Молотковичах.

В агрогородок с улицы Советской в Пинске переносится и отделение ранней реабилитации центральной больницы, которое начнет работать здесь с июля нынешнего года. А это плюс 50 койко-мест, 40 сотрудников и еще один профиль работы. Сейчас для нового отделения подготавливаются помещения. Ремонт делают работники хозяйственной службы Молотковичской больницы.

– Это очень хорошие специалисты, умеющие и ответственные, – говорит о них заведующая.

Кадровые, хозяйственные вопросы, хлопоты с материально-техническим обеспечением – в круговороте обязанностей и рабочих моментов руководителя Лиана Владимировна Телятицкая всегда находит время для медицинской практики.

– Я никогда не стремилась заниматься административной работой в своей сфере, – говорит она. – Но так складывалась жизнь, что такие предложения постоянно следовали за мной. Наверное, со стороны виднее. Но медицинская практика мне ближе, и поэтому я нахожу возможность совмещать и то, и другое.

Возвращаясь к разговору о коллективе (с открытием нового отделения в июле сотрудников будет уже более двухсот), Лиана Владимировна подчеркивает, что это профессионалы высокого уровня, с которыми не страшно строить любые планы. Взять хотя бы опытнейшего инфекциониста Любовь Сергеевну Люковец. Колоссальной была поддержка, к сожалению, недавно ушедшего из жизни доктора Александра Васильевича Шарецкого. Заведующая называет также имена своего заместителя по лечебной работе Руслана Федоровича Полюховича, высококвалифицированных фтизиатров Раисы Николаевны Горкун, Анны Ивановны Пискун, инженера, заведующего хозчастью Алексея Александровича Рыжко…

– Ощущение, что в наш коллектив не приходят случайно, что это предопределено свыше. Быстро вливаются в команду, и все получается.

…Предопределено свыше. В очередной раз привожу эту фразу, потому что без этого никак не обойтись в материале о судьбе настоящего доктора и руководителя Лианы Телятицкой. В их семье слишком много медицины – так может показаться со стороны. Ее, действительно, через край. Старшая дочь Дарья учится в химико-фармацевтическом университете в Санкт-Петербурге. Младшая Ольга только окончила школу и тоже готовится поступать в мед. Просто никто из семьи Телятицких, в которой лучшим примером для детей стали родители, не представляет жизни другой. Медицина – сфера у них семейная и любимая.

Людмила РЕБКОВЕЦ.