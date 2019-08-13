ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Очаг заболевания сибирской язвой ликвидирован – Минсельхозпрод

14.08.2019 13:28 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Очаг заболевания сибирской язвой ликвидирован – Минсельхозпрод
Фото из открытых источников

Очаг заболевания сибирской язвой ликвидирован, случай был единичным, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия - директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Иван СМИЛЬГИНЬ.

Установлен единичный случай сибирской язвы у лошади в частном секторе в деревне Хотомель Столинского района. Уже проведены мероприятия по ликвидации очага, сейчас проводится профилактика: дезинфекция, вакцинация всего восприимчивого поголовья (крупный рогатый скот, овцы, лошади, козы). Сегодня мероприятия по вакцинации будут завершены», - сказал Иван Смильгинь.

Очаг заболевания сибирской язвой ликвидирован – Минсельхозпрод В Столинском районе лошадь заболела сибирской язвой

Ветеринарная служба совместно с санитарно-эпидемиологической проводят профилактические мероприятия под контролем специалистов Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода. «Также ведется наблюдение за клиническим состоянием здоровья восприимчивых животных. Необходимые меры приняты своевременно», - подчеркнул замминистра.

Как сообщила заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Наталья ЖУКОВА, определены все контактные лица, организовано наблюдение за их состоянием здоровья. Во время подворных обходов максимально выявлен круг тех, кто мог контактировать с больным животным. «Все они неоднократно осмотрены врачом, ежедневно проводится контроль состояния здоровья, жалоб нет, - сказала она. - Тем, кто непосредственно контактировал с животным, назначена антибиотикопрофилактика».

Заместитель министра подчеркнула, что инкубационный период для людей уже закончился, то есть время, в течение которого могло проявиться заболевание, прошло. «Никаких последствий для здоровья людей мы не зафиксировали», - сказала она, отметив, что, поскольку инкубационный период для животных продолжается, наблюдение еще ведется.

Кроме того, проводится мониторинг состояния окружающей среды: прежде всего отобраны пробы воды, почвы. Взят максимальный радиус, где, возможно, пребывало заболевшее животное. Пастбище, где паслась лошадь, пока не используется.

По словам Натальи Жуковой, местные органы госсаннадзора усилены специалистами областного и республиканского уровня. «Персонал полностью подготовлен. Специалисты периодически проходят курсы обучения. Мы провели семинар по особо опасным инфекциям, проблем с обеспечением полного перечня противоэпидемических мероприятий у нас нет», - сказала замминистра.

Источник: БЕЛТА.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Семья врачей — о первом рабочем месте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • распродажа мужских кошельков в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика