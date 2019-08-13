Очаг заболевания сибирской язвой ликвидирован – Минсельхозпрод

Источник материала: Аргументы и факты

Очаг заболевания сибирской язвой ликвидирован, случай был единичным, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия - директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Иван СМИЛЬГИНЬ.

Установлен единичный случай сибирской язвы у лошади в частном секторе в деревне Хотомель Столинского района. Уже проведены мероприятия по ликвидации очага, сейчас проводится профилактика: дезинфекция, вакцинация всего восприимчивого поголовья (крупный рогатый скот, овцы, лошади, козы). Сегодня мероприятия по вакцинации будут завершены», - сказал Иван Смильгинь.

Ветеринарная служба совместно с санитарно-эпидемиологической проводят профилактические мероприятия под контролем специалистов Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода. «Также ведется наблюдение за клиническим состоянием здоровья восприимчивых животных. Необходимые меры приняты своевременно», - подчеркнул замминистра.

Как сообщила заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Наталья ЖУКОВА, определены все контактные лица, организовано наблюдение за их состоянием здоровья. Во время подворных обходов максимально выявлен круг тех, кто мог контактировать с больным животным. «Все они неоднократно осмотрены врачом, ежедневно проводится контроль состояния здоровья, жалоб нет, - сказала она. - Тем, кто непосредственно контактировал с животным, назначена антибиотикопрофилактика».

Заместитель министра подчеркнула, что инкубационный период для людей уже закончился, то есть время, в течение которого могло проявиться заболевание, прошло. «Никаких последствий для здоровья людей мы не зафиксировали», - сказала она, отметив, что, поскольку инкубационный период для животных продолжается, наблюдение еще ведется.

Кроме того, проводится мониторинг состояния окружающей среды: прежде всего отобраны пробы воды, почвы. Взят максимальный радиус, где, возможно, пребывало заболевшее животное. Пастбище, где паслась лошадь, пока не используется.

По словам Натальи Жуковой, местные органы госсаннадзора усилены специалистами областного и республиканского уровня. «Персонал полностью подготовлен. Специалисты периодически проходят курсы обучения. Мы провели семинар по особо опасным инфекциям, проблем с обеспечением полного перечня противоэпидемических мероприятий у нас нет», - сказала замминистра.