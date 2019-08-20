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Чем лечиться? Минздрав узнал, сколько стоят лекарства за границей

21.08.2019 11:17 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Чем лечиться? Минздрав узнал, сколько стоят лекарства за границей
Цены в аптеках приближаются к ценам в ювелирных магазинах. © / Фото из открытых источников

«В связи с этим специалисты страны проводят анализ стоимости лекарственных средств, в том числе приобретаемых гражданами за рубежом», – говорилось в сообщении и предлагалось присылать информацию о стоимости лекарств, приобретенных за пределами Беларуси, отличающейся от стоимости аналогичных препаратов в стране.

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12 августа министр здравоохранения Владимир КАРАНИК уже рассказал журналистам, что проанализированы те препараты, которые наиболее часто встречаются, – больше 100 позиций, передает БЕЛТА. Итогом должна стать регистрация предельной цены, которая является экономически обоснованной, рыночной, но не завышенной. Министр отметил: «За последние несколько месяцев количество прямых контрактов, заключенных аптечной сетью «Белфармация», увеличилось на 55%. Если эти препараты исчезнут в коммерческих аптеках, они появятся по этой цене в государственных… Мы ни в коем случае не пытаемся ограничивать доступность лекарств, в том числе импортных, для нашего населения. Считаю, что у каждого должен быть выбор: купить либо наш препарат, либо импортный. Но гражданину требуется гарантия, что он покупает качественный препарат, независимо от того, где тот был произведен».

В свою очередь Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Караником поднял вопрос производства и импортозамещения лекарственных средств в Беларуси, отметив, что страна тратит на закупку лекарств за рубежом до $500 млн, передает пресс-служба президента. «Недопустимо много. Тем более мы можем производить свои лекарства», – отметил президент.

Ранее, напомнил он, была поставлена задача наладить в стране производство половины объема закупаемых лекарственных средств. Поручение было выполнено. «Сейчас надо обратить серьезное внимание на субстанции и комплектующие этих лекарств. Глубже заниматься разработкой, производством лекарственных средств», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Чем лечиться? Минздрав узнал, сколько стоят лекарства за границей
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Что думает народ?

На стадии обсуждения в соцсети стоимости лекарств под постом Минздрава люди то и дело задавали вопрос: «Зачем проводить опрос, если можно сравнить цены в Интернете?» И сбрасывали ссылки на сайты польских, российских аптек.

Встречались и те, кто видел в затеянном подвох. У комментаторов достаточно часто проскальзывала мысль: «Минздрав просто пытается выяснить, какие препараты популярны у народа, и запретить их ввоз через границу».

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Было и такое мнение: «Неужели в министерстве не знают, почему цены у нас запредельные? Неужели не они запретили врачам выписывать импортные лекарства? Что они хотят узнать? Что за границей все дешевле?..»

Один из читателей «АиФ» тоже настроен пессимистично: «Надеюсь, после опроса импортные лекарства не исчезнут из аптек и их не заменят отечественными – дорогими и бесполезными. В последнее время и так стали пропадать препараты, которые были эффективны, а чем их сейчас заменять – вообще непонятно. Не хочется думать, что все это какая-то спланированная акция».

Говорили люди и о других волнующих их темах: «Цена – это ещё не самая большая проблема. Самая большая проблема – когда врач назначает лекарство, а ты приходишь в аптеку, где тебе говорят, что его нет ни в одной аптеке города. На сайте tabletka.by написано, что лекарства нет в продаже с такого-то числа такого-то месяца – не продлена лицензия. Вот это проблема! И что делать гипертонику, который зависит от этого препарата? Ведь белорусских аналогов нет у многих лекарств, а другие препараты неэффективны. Вы подумайте, как эту проблему решить, уважаемое Министерство здравоохранения».

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О ценах

Но многие все-таки прилагали чеки и описывали, насколько выгоднее покупать лекарства за границей. Например, препарат «Плавикс» в Беларуси стоит 30 руб. (14 штук), а в Литве и Польше – до 25 долларов (90 штук).

Препараты для стимуляции овуляции в Беларуси обойдутся в 380-600 руб., а в Смоленске – в 260-289 руб.

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В Беларуси «Magne В6» (50 штук) стоит 19 руб., а в Польше таблетки купили за 8 руб.

1 упаковка «Ксарелто» 20 мг в Беларуси стоит 100 руб., в Польше 2 упаковки – 150 руб.

«Диофлан» (60 штук) в Одессе купили за 18 руб., в Беларуси его цена – 26 руб.

«Энтеросгель» стоит от 32 до 45 руб. в Беларуси, от 12 до 14,5 руб. – в Москве.

Интересно, что и «Фенибут» белорусского производства в России обойдется дешевле – в 1,70 руб., а в белорусских аптеках он стоит от 11 руб., написал один из комментаторов.

Также были сообщения о том, что многих препаратов, которыми лечатся белорусы, в стране нет в принципе, и их привозят из-за границы. Как изменится ситуация после опроса, узнаем уже скоро.

 
 
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