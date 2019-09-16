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Конференция по интегрированной помощи на дому пройдет в Минске 19 сентября

17.09.2019 13:38 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Конференция по интегрированной помощи на дому пройдет в Минске 19 сентября
Фото из открытых источников

Организаторы – Белорусское Общество Красного Креста (БОКК) совместно с Министерством труда и социальной защиты, Министерством здравоохранения Республики Беларусь и при поддержке Швейцарского Красного Креста.

На конференции с докладами выступят представители Международного Фонда интегрированной помощи, Программы здравоохранения Европейского Союза, Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и стран, в которых интегрированная помощь успешно внедрена, – Великобритании, Испании, Финляндии.

Данная конференция позволит обсудить вопросы обеспечения качества жизни пожилых людей и людей с инвалидностью, ознакомиться с лучшими мировыми практиками современного интегрированного и ориентированного на человека подхода к обеспечению ухода, – отметила Ольга Мычко, Генеральный секретарь БОКК. – Мы уверены, это событие внесет вклад в развитие взаимодействия между социальными службами, организациями здравоохранения и НГО при оказании медико-социальной и паллиативной помощи на дому.

Тематические направления конференции:

  • - модели предоставления интегрированной помощи на дому: опыт других стран; ключевые организации/секторы/структуры, участвующие в оказании данной помощи;
  • - современные подходы к обеспечению качества жизни пожилых людей и людей с ограниченными возможностями посредством предоставления интегрированных услуг;
  • - возможные модели финансирования интегрированной медико-социальной помощи на дому, источники финансирования;
  • - роль неправительственных организаций и Национальных Обществ Красного Креста / Красного Полумесяца в организации и предоставлении интегрированной медико-социальной помощи на дому.

Место проведения: отель «Пекин», Минск, ул. Красноармейская, 36.

Регистрация – с 9:00 до 10:00.

Начало конференции – 10:00.

 

ПРОГРАММА

Республиканской конференции с международным участием «Актуальные вопросы организации интегрированной помощи на дому»

19 сентября 2019 г.

Минск, ул. Красноармейская, 36 (отель «Пекин-Минск»)

9.00 –10.00: регистрация участников конференции

 

Название доклада

Время

Докладчик

Открытие конференции,

приветственное слово

10.00-11.00

 

Костевич Ирина Анатольевна, Министр труда и социальной защиты Республики Беларусь

Караник Владимир Степанович, Министр здравоохранения Республики Беларусь

Мычко Ольга Викторовна, Генеральный секретарь БОКК

Крамер Михаэль, руководитель отдела (регион Азия/Европа) Департамента международного сотрудничества Швейцарского Красного Креста

Создание условий для устойчивых изменений: формирование основы и развитие компетенций интегрированной помощи

11.00-11.30

Д-р Виктория Стайн,

директор по вопросам образования и профессиональной подготовки Международного фонда интегрированной помощи, Великобритания

Сможем ли мы позволить себе интегрированную помощь на дому, когда постареем? Международный опыт и перспективы для Беларуси

11.30-12.00

Русович Валентин Зигмундович,

Координатор программ по общественному здравоохранению Странового офиса ВОЗ в Республике Беларусь

Обед

12.00-13.00

Интегрированная медицинская и социальная помощь на дому в Каталонии: Видение и практика

13.00-13.25

Хуан Карлос Контель Сегура,

департамент здравоохранения Каталонии, Испания

Международное взаимодействие: технологии, позволяющие ввести инновации в уходе и цифровом здравоохранении

13.25-13.50

Д-р Андрэа Павликова, 

менеджер по международному сотрудничеству в области организации ухода с применением технологий и инноваций цифрового здравоохранения Правительства Шотландии

История создания системы интегрированной помощи для пожилых людей в сельской местности, в труднодоступных районах

13.50-14.15

Мерья Теппонен,

главный специалист по вопросам развития Отдела социальной помощи и здравоохранения Южной Карелии, Финляндия

Участие негосударственных организаций в оказании услуг социальной помощи и здравоохранении

14.15-14.40

Аманда Эндрю,

заместитель директора Альянса по вопросам здравоохранения и социальной защиты Шотландии

Паллиативная помощь на дому в Российской Федерации: достижения и проблемы

14.40-15.00

Невзорова Диана Владимировна,

главный внештатный специалист по паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы, главный врач Хосписа №1 им. В.В.Миллионщиковой

Перерыв (кофе-пауза)

15.00-15.30

(Рас-)Спутывая паутину ухода: Шотландия и Калифорния

15.30-15.55

Нерейде Альхена Куррери,

геронтолог Университета Стерлинга, Шотландия

Опыт создания системы долговременного ухода в России

15.55-16.20

Олескина Елизавета Александровна,

директор Благотворительного фонда «Старость в радость», Российская Федерация

Результаты исследования о потребностях пожилых людей, интегрированности услуг в регионах Российской Федерации (Северная Осетия, Карелия, Орел)

16.20-16.45

Мордовин Александр Станиславович,

старший советник по вопросам здравоохранения Представительства МФОКК и КП в России, Беларуси и Молдове

Финальная дискуссия и подведение итогов конференции

16.45-17.30

Гапличник Татьяна Иосифовна,

Страновой координатор Швейцарского Красного Креста в Беларуси

Эксперты
 
Теги: Минск
 
 
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19 сентября в Минске состоится республиканская конференция с международным участием «Актуальные вопросы организации интегрированной помощи на дому».
 
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