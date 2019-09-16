Конференция по интегрированной помощи на дому пройдет в Минске 19 сентября

Организаторы – Белорусское Общество Красного Креста (БОКК) совместно с Министерством труда и социальной защиты, Министерством здравоохранения Республики Беларусь и при поддержке Швейцарского Красного Креста.
На конференции с докладами выступят представители Международного Фонда интегрированной помощи, Программы здравоохранения Европейского Союза, Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и стран, в которых интегрированная помощь успешно внедрена, – Великобритании, Испании, Финляндии.
– Данная конференция позволит обсудить вопросы обеспечения качества жизни пожилых людей и людей с инвалидностью, ознакомиться с лучшими мировыми практиками современного интегрированного и ориентированного на человека подхода к обеспечению ухода, – отметила Ольга Мычко, Генеральный секретарь БОКК. – Мы уверены, это событие внесет вклад в развитие взаимодействия между социальными службами, организациями здравоохранения и НГО при оказании медико-социальной и паллиативной помощи на дому.
Тематические направления конференции:
- - модели предоставления интегрированной помощи на дому: опыт других стран; ключевые организации/секторы/структуры, участвующие в оказании данной помощи;
- - современные подходы к обеспечению качества жизни пожилых людей и людей с ограниченными возможностями посредством предоставления интегрированных услуг;
- - возможные модели финансирования интегрированной медико-социальной помощи на дому, источники финансирования;
- - роль неправительственных организаций и Национальных Обществ Красного Креста / Красного Полумесяца в организации и предоставлении интегрированной медико-социальной помощи на дому.
Место проведения: отель «Пекин», Минск, ул. Красноармейская, 36.
Регистрация – с 9:00 до 10:00.
Начало конференции – 10:00.
ПРОГРАММА
Республиканской конференции с международным участием «Актуальные вопросы организации интегрированной помощи на дому»
19 сентября 2019 г.
Минск, ул. Красноармейская, 36 (отель «Пекин-Минск»)
9.00 –10.00: регистрация участников конференции
|
Название доклада
|
Время
|
Докладчик
|
Открытие конференции,
приветственное слово
|
10.00-11.00
|
Костевич Ирина Анатольевна, Министр труда и социальной защиты Республики Беларусь
Караник Владимир Степанович, Министр здравоохранения Республики Беларусь
Мычко Ольга Викторовна, Генеральный секретарь БОКК
Крамер Михаэль, руководитель отдела (регион Азия/Европа) Департамента международного сотрудничества Швейцарского Красного Креста
|
Создание условий для устойчивых изменений: формирование основы и развитие компетенций интегрированной помощи
|
11.00-11.30
|
Д-р Виктория Стайн,
директор по вопросам образования и профессиональной подготовки Международного фонда интегрированной помощи, Великобритания
|
Сможем ли мы позволить себе интегрированную помощь на дому, когда постареем? Международный опыт и перспективы для Беларуси
|
11.30-12.00
|
Русович Валентин Зигмундович,
Координатор программ по общественному здравоохранению Странового офиса ВОЗ в Республике Беларусь
|
Обед
12.00-13.00
|
Интегрированная медицинская и социальная помощь на дому в Каталонии: Видение и практика
|
13.00-13.25
|
Хуан Карлос Контель Сегура,
департамент здравоохранения Каталонии, Испания
|
Международное взаимодействие: технологии, позволяющие ввести инновации в уходе и цифровом здравоохранении
|
13.25-13.50
|
Д-р Андрэа Павликова,
менеджер по международному сотрудничеству в области организации ухода с применением технологий и инноваций цифрового здравоохранения Правительства Шотландии
|
История создания системы интегрированной помощи для пожилых людей в сельской местности, в труднодоступных районах
|
13.50-14.15
|
Мерья Теппонен,
главный специалист по вопросам развития Отдела социальной помощи и здравоохранения Южной Карелии, Финляндия
|
Участие негосударственных организаций в оказании услуг социальной помощи и здравоохранении
|
14.15-14.40
|
Аманда Эндрю,
заместитель директора Альянса по вопросам здравоохранения и социальной защиты Шотландии
|
Паллиативная помощь на дому в Российской Федерации: достижения и проблемы
|
14.40-15.00
|
Невзорова Диана Владимировна,
главный внештатный специалист по паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы, главный врач Хосписа №1 им. В.В.Миллионщиковой
|
Перерыв (кофе-пауза)
15.00-15.30
|
(Рас-)Спутывая паутину ухода: Шотландия и Калифорния
|
15.30-15.55
|
Нерейде Альхена Куррери,
геронтолог Университета Стерлинга, Шотландия
|
Опыт создания системы долговременного ухода в России
|
15.55-16.20
|
Олескина Елизавета Александровна,
директор Благотворительного фонда «Старость в радость», Российская Федерация
|
Результаты исследования о потребностях пожилых людей, интегрированности услуг в регионах Российской Федерации (Северная Осетия, Карелия, Орел)
|
16.20-16.45
|
Мордовин Александр Станиславович,
старший советник по вопросам здравоохранения Представительства МФОКК и КП в России, Беларуси и Молдове
|
Финальная дискуссия и подведение итогов конференции
|
16.45-17.30
|
Гапличник Татьяна Иосифовна,
Страновой координатор Швейцарского Красного Креста в Беларуси
Эксперты