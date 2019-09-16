Конференция по интегрированной помощи на дому пройдет в Минске 19 сентября

Источник материала: Аргументы и факты

Организаторы – Белорусское Общество Красного Креста (БОКК) совместно с Министерством труда и социальной защиты, Министерством здравоохранения Республики Беларусь и при поддержке Швейцарского Красного Креста.

На конференции с докладами выступят представители Международного Фонда интегрированной помощи, Программы здравоохранения Европейского Союза, Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и стран, в которых интегрированная помощь успешно внедрена, – Великобритании, Испании, Финляндии.

– Данная конференция позволит обсудить вопросы обеспечения качества жизни пожилых людей и людей с инвалидностью, ознакомиться с лучшими мировыми практиками современного интегрированного и ориентированного на человека подхода к обеспечению ухода, – отметила Ольга Мычко, Генеральный секретарь БОКК. – Мы уверены, это событие внесет вклад в развитие взаимодействия между социальными службами, организациями здравоохранения и НГО при оказании медико-социальной и паллиативной помощи на дому.

Тематические направления конференции:

- модели предоставления интегрированной помощи на дому: опыт других стран; ключевые организации/секторы/структуры, участвующие в оказании данной помощи;

- современные подходы к обеспечению качества жизни пожилых людей и людей с ограниченными возможностями посредством предоставления интегрированных услуг;

- возможные модели финансирования интегрированной медико-социальной помощи на дому, источники финансирования;

- роль неправительственных организаций и Национальных Обществ Красного Креста / Красного Полумесяца в организации и предоставлении интегрированной медико-социальной помощи на дому.

Место проведения: отель «Пекин», Минск, ул. Красноармейская, 36.

Регистрация – с 9:00 до 10:00.

Начало конференции – 10:00.

ПРОГРАММА

Республиканской конференции с международным участием «Актуальные вопросы организации интегрированной помощи на дому»

19 сентября 2019 г.

Минск, ул. Красноармейская, 36 (отель «Пекин-Минск»)

9.00 –10.00: регистрация участников конференции