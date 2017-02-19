Лазерный сканер распознавания лиц заменит в iPhone 8 сканер отпечатков пальцев. Об этом сообщил Род Холл, аналитик инвестиционной компании JPMorgan.

По его мнению, Apple откажется от сканера отпечатков, чтобы увеличить площадь экрана. Для аутентификации может использоваться лазерный сканер, расположенный рядом с фронтальной камерой. Новшество обеспечит более высокий уровень безопасности и решит проблему с неработающим Touch ID при мокрых пальцах. Физической кнопки Home также не будет – компания намерена сделать ее виртуальной.





Кроме этого, устройству приписывают улучшенный механизм тактильного отклика Taptic Engine, поддержку беспроводной зарядки и новые биометрические возможности.

Стоимость iPhone 8 может превышать $1000 из-за новых технологий и премиальных материалов.