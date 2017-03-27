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Две мексиканки погибли из-за селфи рядом с летящим самолетом

28.03.2017 16:35 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В Мексике две девушки погибли во время попытки сделать селфи на фоне самолета. Об этом сообщают местные издания Proceso и Sinembargo.

Две мексиканки погибли из-за селфи рядом с летящим самолетом
Фото: sinembargo.mx

Инцидент произошел 25 марта в городе Чинипас. Жертвами стали 18-летняя Ниция Мендоза и 17-летняя Кларисса Моркехо. Девушки приехали на скачки, которые проходили в местном аэропорту.

По предварительным данным, они забрались на служебный грузовик, чтобы сделать селфи на фоне аэропорта. Однако девушки не заметили, что к ним приближается самолет. Лайнер задел их крылом, обе сразу же скончались от полученных ранений.

Селфи в неподходящее время нередко оказывается причиной неприятностей. К примеру, в мае прошлого года португалец разбил 126-летнюю статую, пока фотографировался рядом с ней. В Объединенных Арабских Эмиратах любитель селфи и вовсе попал за решетку после того, как поцеловал стюардессу во время снимка.

Белорусское МЧС в 2015 году выпустило видеоролик, пропагандирующий безопасное селфи. Спасатели призывают молодежь не глупить и не рисковать жизнью ради фотографий. Российское МВД не рекомендует фотографироваться за рулем, на крышах зданий, с оружием и опасными животными.

 
 
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В Мексике две девушки погибли во время попытки сделать селфи на фоне самолета. Об этом сообщают местные издания Proceso и Sinembargo.

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