После анонса смартфона Nokia 6 многих волновало: будет ли гаджет таким же прочным, как его «предок» Nokia 3310? Автор YouTube-канала JerryRigEverything проверил новый гаджет на живучесть.



Изображение: JerryRigEverything / youtube.com

Он аккуратно разобрал устройство, сняв экран. Внутри обнаружилась толстая металлическая пластина и 19 винтов. В итоге блогер назвал устройство самым прочным из всех, что он видел и одним из наиболее идеальных в плане ремонта.

Ранее специалист проверял устойчивость Nokia 6 к царапинам, огню и воздействию физической силы. Согнуть гаджет не получилось, а поцарапать экран было достаточно сложно.

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Напомним, Nokia 6 обладает 5,5-дюймовым Full HD-экраном, процессором Qualcomm Snapdragon 430, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти (есть слот под карты памяти microSD до 128 ГБ), основной камерой с разрешением в 16 Мп и фронтальной на 8 Мп. Емкость аккумулятора — 3000 мАч. Международные продажи всех трех новинок (Nokia 3, 5 и 6) должны начаться во втором квартале 2017 года.