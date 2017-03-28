|
Смартфон Nokia 6 оказался прочным, как танк
29.03.2017 16:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
После анонса смартфона Nokia 6 многих волновало: будет ли гаджет таким же прочным, как его «предок» Nokia 3310? Автор YouTube-канала JerryRigEverything
Он аккуратно разобрал устройство, сняв экран. Внутри обнаружилась толстая металлическая пластина и 19 винтов. В итоге блогер назвал устройство самым прочным из всех, что он видел и одним из наиболее идеальных в плане ремонта.
Ранее специалист
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Напомним, Nokia 6 обладает 5,5-дюймовым Full HD-экраном, процессором Qualcomm Snapdragon 430, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти (есть слот под карты памяти microSD до 128 ГБ), основной камерой с разрешением в 16 Мп и фронтальной на 8 Мп. Емкость аккумулятора — 3000 мАч. Международные продажи всех трех новинок (Nokia 3, 5 и 6) должны начаться во втором квартале 2017 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После анонса смартфона Nokia 6 многих волновало: будет ли гаджет таким же прочным, как его «предок» Nokia 3310? Автор YouTube-канала JerryRigEverything проверил новый гаджет...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии