Мужчины, которые часто смотрят порнографию, менее счастливы в межличностных отношениях. Научная работа об этом опубликована в журнале Human Communication Research, кратко об этом сообщает Yahoo News .





Исследователи из разных стран не раз устраивали опросы и даже эксперименты, посвященные влиянию порнографии на жизнь. Сейчас ученые с Гавайев провели метаанализ: обобщили результаты 50 предыдущих исследований. В общей сложности они собрали данные о 50 тысячах человек из 10 стран.

Ученые выделили два вопроса: насколько человек удовлетворен своими отношениями и насколько он доволен собой и своим телом.

Между внутренней удовлетворенностью своим телом и просмотром порнографии связи не нашлось. Также исследователи не заметили значимой корреляции между удовлетворенностью отношениями и частым просмотром порнографии у женщин.

А вот у мужчин связь обнаружилась. Чем чаще добровольцы смотрели порнографию, тем ниже была их удовлетворенность сексуальной жизнью и межличностными отношениями. Связь прослеживалась как в результатах опросов, так и в экспериментах вне зависимости от года исследования.