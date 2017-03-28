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Ученые нашли связь между просмотром порнографии и отношениями
29.03.2017 18:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Мужчины, которые часто смотрят порнографию, менее счастливы в межличностных отношениях. Научная работа об этом
Исследователи из разных стран не раз устраивали опросы и даже эксперименты, посвященные влиянию порнографии на жизнь. Сейчас ученые с Гавайев провели метаанализ: обобщили результаты 50 предыдущих исследований. В общей сложности они собрали данные о 50 тысячах человек из 10 стран.
Ученые выделили два вопроса: насколько человек удовлетворен своими отношениями и насколько он доволен собой и своим телом.
Между внутренней удовлетворенностью своим телом и просмотром порнографии связи не нашлось. Также исследователи не заметили значимой корреляции между удовлетворенностью отношениями и частым просмотром порнографии у женщин.
А вот у мужчин связь обнаружилась. Чем чаще добровольцы смотрели порнографию, тем ниже была их удовлетворенность сексуальной жизнью и межличностными отношениями. Связь прослеживалась как в результатах опросов, так и в экспериментах вне зависимости от года исследования.
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Мужчины, которые часто смотрят порнографию, менее счастливы в межличностных отношениях. Научная работа об этом опубликована в журнале Human Communication Research, кратко...
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